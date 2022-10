Patricia Manterola: Así fue su bochornosa caída frente a 100 mil personas, "me dolió más el orgullo"

Patricia Manterola es una de las artistas más queridas en las redes sociales, pero como muchos otros no ha escapado de vivir accidentes en el escenario, y fue la propia actriz y cantante quien recordó cómo fue su bochornosa caída frente a 100 mil personas en un evento que se celebró hace varios años en el Zócalo capitalino, suceso que aseguró le dolió, pero más en el orgullo, pues el resbalón quedó grabado en video.

Manterola es muy activa en sus redes sociales, principalmente Instagram, en la que llama la atención por lucir una curvilínea figura, la cual destaca con sus mejores atuendos, sin embargo, en esta ocasión no recibió miles de "likes" y comentarios por su look, si no por compartir un momento del que no se olvida pero toma de la mejor manera, pues afirmó que como muchas cosas en la vida es mejor reír.

Patricia Manterola vivió un bochornoso momento

En noviembre de 2005, se llevó a cabo por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México, ante más de 110 mil personas la entrega de premios Oye!, reconocimiento a lo mejor de la música grabada, y una de las invitadas en el escenario fue Paty, como la llaman cariñosamente sus fans y amigos, quien al momento de subir al escenario sufrió una bochornosa caída que la dejó en el suelo, del que se levantó con la mejor actitud para continuar con su espectáculo.

"Dicen que no importa cómo te caes, sino como te levantes!!! ¿Qué tal el estilacho con el que me levante rápidamente con pelazo y toda la cosa jajaja ¡Pues a reírse de uno mismo! esto fue hace muchos años en los premios OYE ante más de 100 mil personas en el zócalo de la CDMX", comenzó el texto con el que este miércoles la actriz y cantante compartió en Instagram las imágenes que han recibido cientos de mensajes.

Aunque sin duda lo toma de la mejor forma al recordarlo, Manterola reconoce que fue un momento vergonzoso, pues agregó: "como diría Mafalda: después me dolió mas el orgullo que el golpazo de la caída que de por si me dolió varios días, pero bueno, como todo en la vida a reírse y aprender de nuestras propias caídas… ¡Sube tus caídas utilizando este audio! Jeje", en referencia a la canción que usó para musicalizar el clip, pues se trata de su más reciente sencillo en colaboración con Remyx, "Para levantarme del suelo".

Paty Manterola es una de las artistas más queridas. Foto: IG @patriciamanterola

La guapa artista, que también ha sido protagonista de telenovelas, mostró interés por el mundo del espectáculo desde que era muy joven, por lo que cursó estudios de danza, canto y música. En la adolescencia, con sólo 12 años, formó parte del festival "Juguemos a cantar", donde llegó a la final, lo que le permitió grabar su primer disco. Años después comienza una carrera como modelo, siguiendo con otros importantes proyectos en la industria.

Bertha Patricia Manterola Carrión, nombre completo de la cantante, ganó popularidad como miembro de la agrupación musical Garibaldi, con la que se dio a conocer a nivel internacional. Sin embargo, en el año 1994 decidió lanzarse como solista, y también como actriz protagonizando telenovelas, películas, series y obras de teatro.

