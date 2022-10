Iker Casillas rompió el silencio sobre su supuesto romance con Shakira

Shakira es una de las cantantes latinas más importantes y que ha marcado un antes y un después en la música, no sólo porque ha trascendido toto tipo de fronteras, sino por el legado que ha dejado. La artista colombiana ha sido noticia también por su polémica separación de Gerard Piqué y porque se la vinculó con un ex compañero de su esposo, el ex guardameta de Real Madrid, Iker Casillas. El oriundo de Madrid rompió el silencio y se refirió al supuesto romance.

Desde que se anunció la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, miles de rumores comenzaron a instalarse, donde el más fuerte fue cuando se dijo que el futbolista del Barcelona le había sido infiel. Las primeras informaciones decían que había tenido un amorío con la madre de un compañero de equipo y la otra es que había sido con una empleada de su empresa Kosmos, lo que finalmente se confirmó. A partir de ahí, la ahora ex pareja comenzó a disputarse por los bienes y por la tenencia de los hijos.

Shakira se separó de Piqué y desde ahí ha sido polémico. Fuente Instagram @shakira

El romance entre Piqué y Clara Chía Martí se terminó confirmando y al parecer esto molestó a Shakira, que habría tomado la decisión de mudarse a Miami. Incluso, la cantante colombiana nominada al Latin Grammy 2022 fue vinculada con un ex compañero de Selección Española de su ex y se trata del ex guardameta Iker Casillas. Es que el histórico capitán del Real Madrid se separó de la periodista Sara Carbonero y habría empezado a seguir en Instagram a la cantante colombiana.

A raíz de estos rumores y del supuesto romance, Iker Casillas rompió el silenció y se expresó a través de sus redes sociales para comentar: “Tócate las narices, tócate las narices, OMG!!” y a esto le agregó un emoji de hombros encogidos, seguido de varias capturas de pantalla de algunas noticias que lo vinculan a Shakira.

Casillas rompió el silencio a través de sus redes sociales sobre el supuesto romance con Shakira. Fuente Instagram @ikercasillas

Con estos posteos queda en claro que Casillas no tiene ningún tipo de relación con la cantante colombiana de 45 años y le echó la culpa a los medios de comunicación de inventarle un romance con la ex esposa de su antiguo compañero de seleccionado. En tanto Shakira, continúa negociando con Piqué.