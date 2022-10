Filippa Giordano busca heredar cultura a los niños para transformar sus vidas

La cantante italiana Filippa Giordano considera que la mejor herencia que se le puede dar a la infancia es el patrimonio cultural, fomentando su gusto por los espectáculos como óperas, danzas o ballets, porque estos tienen el poder de transformar vidas.

“Hay que inculcarles el gusto, porque los niños no lo van a pedir, pero es llevarlos y mostrarles todos estos espectáculos, porque no es un regalo momentáneo, es para toda la vida. Es una herencia que también los aleja de las cosas que no les dejan nada, de los círculos viciosos, porque incluso los jóvenes con problemas pueden encontrar un alivio en estos sonidos”, afirmó.

La italiana se refiere a eventos culturales como la producción Carmina Burana, que presentará este 4 y 5 de octubre al Auditorio Nacional, donde interpretará las arias más representativas de la ópera Carmen de Georges Bizet.

“Es un reto para los jóvenes ver si les gusta este show, porque no pueden decir que no, si no lo han visto; aunque la pregunta correcta es qué sienten. Además, muchas veces se piensa que los sonidos clásicos son melódicos, pero esta obra en particular, es muy energética”, contó.

Por eso insistió, que al compartir este tipo de espectáculos en familia deja recuerdos, que al final son cosas intangibles que tienen mayor valor. Sobre la música urbana, no considera que sea buena o mala, más bien como en todas las acciones del ser humano está el bien o el mal por lo que como personas pueden diferenciar entre lo que deja cosas positivas y lo que no.

“No soy puritana, pero es diferente cuando la música es chistosa o en doble sentido, no le tengo miedo, hay cosas divertidas, pero cuando empieza a ser vulgar ya no me agrada”, detalló.

Esta producción estuvo en el país en 2019, pero no es la misma por completo. Además, cuenta con la participación del bailarín de danza española Sergio Bernal.

MAAZ