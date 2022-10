VIDEO | Ludwika Paleta responde a críticas por su reacción ante el fallecimiento de sus compañeros de "Noche de bodas": "Me he mantenido al margen"

Hace una semana se informó que dos de los participantes de la producción protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides habían fallecido luego de que presuntamente se metieron a nadar cuando el oleaje era muy intenso, lo cual provocó que las reacciones en el medio no se hicieran esperar.

Y aunque Osvaldo Benavides sí dedicó una serie de publicaciones en honor a los extras que murieron, la actriz decidió mantenerse más hermética al respecto, cuestión que fue criticada por algunos internautas, quienes incluso señalaron que Ludwika Paleta no había lamentado verdaderamente la muerte de sus compañeros. Por ello, la actriz finalmente decidió romper el silencio y hablar acerca de lo sucedido ante los medios de comunicación.

"Siento que nunca es suficiente. Si yo digo una cosa está mal, si no la digo también. Hay que cuidar mucho las palabras; me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias. Ha sido un evento muy doloroso también para nosotros y empáticos también deberían de ser la gente que escribe en las redes", expuso la actriz en entrevista con 'De Primera Mano'.