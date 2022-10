Paulina Rubio reacciona a las imágenes que la exhiben haciendo del baño en la playa

El nombre de la cantante Paulina Rubio se convirtió en tendencia en redes sociales después de que fuera exhibida aparentemente haciendo del baño en la playa durante sus vacaciones.

En las imágenes que fueron exhibidas por un programa de espectáculos de España se ve a la intérprete de Ni una sola palabra en cuclillas y con piedras en la mano, por lo que la polémica fue inevitable.

“Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud... ¿cómo lo diría yo?...natural, bueno o mejor dicho necesaria... Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”, dijo la conductora.

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, añadió.

¿Cómo reaccionó Paulina Rubio al video que la muestra haciendo del baño?

Fiel a su estilo que es de dar pocos detalles de su vida privada, Paulina Rubio evitó dar cualquier tipo de comentario o aclaración, solo compartió una foto en la que se ve contenta por ser parte del programa Mira Quién Baila.

"¿Qué tal el segundo programa de @miraquienbaila por @univision? Lleno de sorpresas y muchas emociones encontradas", comentó en la publicación.

