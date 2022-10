Noelia paraliza la red como sensual conejita en ajustado body

Noelia es una de las famosas que se prepara para las fiestas de Halloween, y así lo dejó ver en su nueva cuenta de Instagram, pues recordemos que le fue suspendido su usuario oficial hace unas semanas, en la que compartió un video que paralizó la red, pues la cantante se lució como sensual conejita en un ajustado body negro con el que delineó su silueta y dejó poco a la imaginación, logrando recibir cientos de comentarios y miles de "likes".

La intérprete causa impacto entre sus seguidores por sus atrevidos looks, pues es una de las famosas que ha impuesto con su estilo de vestir arriesgado y revelador, luciendo prendas muy cortas, traslúcidas o ajustadas, outfits que la han llevado a retar las restricciones en las redes sociales, y una de las razones por las que se lanzó al mundo de la tecnología con su propia aplicación, bajo el nombre de Celebriffy.

Noelia conquista la red en atrevido look

La puertorriqueña sorprendió a sus millones de seguidores, y se lució en su cuenta alterna de la plataforma de Meta, donde rápidamente ha sumado fans, pues al momento la siguen 273 mil admiradores, con quienes se lució posando en coqueto look, junto a un enorme inflable de Drácula, en sintonía con la temporada que es tan popular en Estados Unidos, país en el que vive desde hace varios años.

"Let’s Get It On", fue la frase con la que acompañó las imágenes que ya causan furor, texto que hace referencia a la canción de Marvin Gaye con la que musicalizó el clip, y que tiene el mismo nombre. En el video, Noelia se lució en un atuendo que resaltó su curvilínea silueta, y demostró que no teme a las restricciones de las redes sociales, y que no dejará de mostrar su lado más provocativo.

En el clip que publicó se le puede observar vistiendo un ajustado body negro, pieza que combinó con botas a la altura de los muslos y una máscara de conejita con orejas en color blanco, moviendo las caderas junto a la decoración de Halloween, y convirtiéndose en una de las mujeres que impone estilo, pues con sus outfits se ha convertido en referente para las mujeres más arriesgadas, que prefieren lucirse en prendas pequeñas o con transparencias.

Noelia se luce en atrevido disfraz. Foto: IG @noeliaofficial1

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante, es originaria de Puerto Rico, inició su carrera musical a finales de los años 90, ganando gran fama con canciones como "Tú", "Te Amo", "Clávame tu amor", "Cómo duele" y el clásico "Candela". Hoy, a sus 43 años, se ha convertido en una exitosa empresaria en diversos ramos, pues no sólo está dedicada a la industria musical, ya que ha incursionado en el mundo de las aplicaciones de redes, venta de autos de lujo y cabarets.

A principios del año 2019, la guapa intérprete anunció que combinaría su vida como artista con las grabaciones de películas para adultos y la venta de artículos sensuales a través de su marca Noelicious, y para enero del 2021 dio a conocer que se uniría a la plataforma OnlyFans, polémica por su contenido exclusivo; además, la también actriz tiene cuentas en otras redes sociales de contenido VIP, como Cherryland.

La cantante conquista las redes con sus ajustados atuendos. Foto: IG @noeliaofficial1

