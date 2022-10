Noelia eleva la temperatura con lencería roja y botas blancas

Noelia volvió a cautivar a sus seguidores en redes sociales luego de compartir este fin de semana un atrevido video con el que atrajo de nuevo los reflectores, a solo unos días que sus más de 3.2 millones de seguidores en Instagram se percataran que su cuenta había sido dada de baja. En esta ocasión, desde otra cuenta en esta misma red social, la puertorriqueña volvió a cautivar con su belleza al aparecer luciendo su figura de infarto en lencería roja y botas blancas.

"Te espero en Celebriffy, la Nueva Red Social Es gratis!", fue el texto con el que la cantante acompañó el video con el que de nueva cuenta reta la censura de Instagram, en donde recientemente fue eliminada por no seguir las políticas de la red social de Meta. Sin embargo, sus admiradores pueden seguir disfrutando del contenido al que están acostumbrados y todo gracias a una cuenta original que la artista caribeña había creado hace años, pero la cual había dejado de utilizar.

Si bien Noelia, de 43 años, había advertido que no regresaría a las redes sociales demostró que no es así, ya que en tan solo unos días "reapareció" y ahora desde esta cuenta ya suma más de 200 mil seguidores: “Cuenta Anterior Borrada con 3.3M, ahora me encuentras en mi cuenta de Celebriffy, ahí estará todo mi contenido www.celebriffy.com es Gratis”, se lee en ahora en su "Nueva" biografía con la que espera seguir acumulando admiradores y, por supuesto, seguidores.

Noelia vuelve a las redes con contenido especial para sus fans

En esta nueva cuenta de Instagram, en donde ya suma 58 publicaciones, Noelia cuenta con contenido que data desde 2018; al ser el link que aparece en su página oficial, cabe destacar que no se trata de un perfil creado por sus fans, quienes podrán seguir disfrutando del atrevido contenido que la artista ha venido compartiendo desde hace algunos meses, en donde se le ve luciendo ropa de lencería, prendas que presume en fotografías y videos.

Noelia enamoró a sus seguidores en Instagram. FOTO: Especial

Noelia Lorenzo Monge, nombre real de la cantante puertorriqueña, saltó a la fama a finales de los años 90 cuando incursionó en la música su álbum debut “Noelia”, cabe destacar que la artista también tiene nacionalidad mexicana. Tras vivir un escándalo en 2007, cuando se dio a conocer un video sexual protagonizada por ella y su entonces pareja el rapero Yamil Goritz, decidió alejarse de los escenarios y tomar una pausa en su vida.

La cantante sigue consintiendo a sus admiradores con su contenido exclusivo. FOTO: Especial

Fue a partir del año 2019 cuando su nombre volvió a acaparar los reflectores de la prensa luego que diera a conocer que había aceptado un contrato de 10 millones de dólares con una productora.

La artista retomó una cuenta vieja para volver a las redes sociales. FOTO: Especial

Después de eso Noelia celebró por todo lo alto el lanzamiento de su cuenta personal en OnlyFans, en donde hasta agosto del año pasado publicaba contenido exclusivo, tras dejar esta plataforma se sumó a Cherryland VIP, en la que continúa activa.

