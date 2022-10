VIDEO: Así fue el primer beso entre Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS

La rapera y líder de BLACKPINK, quien es conocida como Jennie, besó accidentalmente al cantante Taehyung de BTS durante una premiación en la ciudad de Seúl, Corea del Sur y aunque pocos recuerdan el momento, existe un video que comprueba cómo ambos artistas se llevan bien desde el 2018.

Durante la ceremonia de los Seoul Music Awards, la banda de K-Pop integrada por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo presentó su sencillo "AS IF IT’S YOUR LAST" y dejó a todos sorprendidos por su poderosa coreografía. Mientras tanto, la boyband BTS impactó al interpretar sus éxitos "MIC Drop" y "DNA". Sin embargo, al finalizar todas las presentaciones Jennie y V tuvieron el momento más íntimo que han tenido hasta el momento.

¿Cómo ocurrió su beso?

El beso ocurrió cuando la premiación había concluido, pues todos los cantantes que se presentaron durante los Seoul Music Awards del 2018 se juntaron para tomarse una foto juntos. En aquel momento, Jennie, líder de BP, estaba junto a la rapera de Red Velvet, Irene, mientras que, V se puso frente a ellas para aparecer junto al resto de sus compañeros de Bangtan Boys.

Sin embargo, había tanta gente que los ídolos se empujaban entre ellos, por lo que Jennie golpeó accidentalmente a Taehyung y sus labios chocaron con su espalda. Por su parte, el cantante de BTS no se dio cuenta, pero la intérprete de "SOLO" intentó alejarse de inmediato muy apenada.

Aunque el cantante de los Bangtan Boys nunca supo de aquel beso en su espalda el momento quedó captado por una fancam y se ha vuelto muy popular entre los fans que shippean a la pareja denominada como Taennie. De hecho, en aquel material los fans recopilaron todos los momentos que Jennie y V tuvieron juntos durante dicha premiación en el 2018.

Los ídolos posando para una selfie en los SMA 2018. (Créditos: Yonhap News)

