Exmánager insiste que Juan Gabriel está vivo y que depende de AMLO su reaparición

Una intensa discusión se generó en la conferencia de Joaquín Muñoz, exmánager de Juan Gabriel, pues insiste que el cantante está vivo y que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien depende su reaparición en la vida pública. El representante del "Divo de Juárez" enfrentó a los medios de comunicación, pues muchos cuestionaron sus pruebas sobre el verdadero paradero del intérprete de "Hasta que te conocí".

Este lunes, Muñoz convocó a una rueda de prensa en la que volvió a decir que el cantante fingió su muerte desde el pasado 28 de agosto de 2016, cuando se reportó su fallecimiento. En dicho encuentro con los medios, hubo un enfrentamiento, pues las preguntas estaban relacionadas a su poca credibilidad acerca de que Alberto Aguilera, nombre real del intérprete del "Noa Noa", sigue vivo y está oculto, lo que hizo que el exmánager del cantante levantara la voz.

AMLO podría regresar a Juan Gabriel a los escenarios

El ex representante del cantautor aseguró ante los reporteros que Juan Gabriel está esperando que el presidente López Obrador lo apoye para volver a los escenarios, sin embargo, desea que lo ayude con las autoridades respecto a su situación fiscal y a las propiedades intelectuales, que ahora están en manos de Iván Aguilera, su hijo que es heredero universal de toda su fortuna tras su muerte.

Juan Gabriel musió el 28 de agosto de 2016 Foto: Especial

“Esto es lo que le dice al presidente, para que pongan mucha atención, a ver si es cierto que Iván es su dueño universal: ‘quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, sólo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera'”, leyó Muñoz, quien también se unió a la supuesta petición del cantante de "Así fue" y "Abrázame muy fuerte".

“Señor presidente, ayude a Juan Gabriel, usted tiene todo el poder del Estado siendo presidente, usted nomás ordene y Juan Gabriel va a Palacio Nacional, muchas gracias a todos ustedes y que viva el único genio que tiene México, que es Juan Gabriel”, terminó su polémico posicionamiento el ex representante, quien explicó que el "Divo de Juárez" planeaba reaparecer en 2017, no obstante, lo suspendió por súplicas de su hijo Iván.

Joaquín Muñoz explota contra la prensa

Durante la conferencia, una reportera le dio a conocer que ella había investigado sobre la muerte del originario de Parácuaro, Michoacán, y que tuvo acceso al acta de defunción del artista, lo que comprueba que Alberto Aguilera falleció hace 6 años. Sin embargo, Muñoz no se lo tomó a bien y en medio de gritos le dijo que indagara mejor, además, insistió en que "Juan Gabriel está vivo y yo no puedo estar engañando al presidente”.

“No me importan los medios, fíjate nomás qué pasa con ustedes, tienen seis años siguiéndome, los cito y todo, ¿quiénes están más locos, yo o los medios?”, destacó Joaquín Muñoz quien volvió a insistir con la versión de que el "Divo de Juárez" volverá a la vida pública muy pronto.

