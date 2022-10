La película basada en un exitoso libro que dura sólo 109 minutos está en HBO Max y te va a inspirar

Tanto en HBO Max como en las demás plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, las opciones en cuanto a series y películas son cada vez más amplias, las cuales van desde el terror psicológico hasta el drama y comedia.

Si cuentas con una suscripción de HBO Max y ya le diste vueltas una y otra vez al catálogo buscando una opción interesante para ver desde la comodidad de tu sofá, la película que te recomendamos a continuación podría cumplir con tus expectativas, esto debido a que se trata de un filme que, de acuerdo a la opinión de la crítica especializada, es una cinta que te hará reflexionar sobre el aprendizaje y las ganas de crecer profesionalmente.

Una película de drama para ver en HBO Max

Se trata de la película de drama que lleva por título “El hombre que conocía el infinito”, la cual fue realizada bajo la dirección de Mathew Brown, quien también trabajó en producciones como Alaska: hombres primitivos.

Esta cinta realizada con la fotografía de Larry Smith tuvo estreno en 2015 y está basada en el libro bajo el mismo nombre en 1991 de Robert Kanigel, que también escribió títulos como “Eyes On The Street”, “The One best way” y “High Season In Nice''.

“El hombre que conocía el infinito” sigue la historia de Srinivasa Ramanujan, un matemático de origen india que después de crecer en la pobreza en Madras, fue admitido en exclusiva Universidad de Cambridge en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, quien tuvo que enfrentarse a diversas situaciones incómodas y sociales ante los ingleses conservadores dentro de la institución, además de resolver diversos problemas matemáticos para conseguir el reconocimiento de sus compañeros y profesores.

¿De qué trata "El hombre que conocía el infinito"?

Posteriormente, Ramanujan es reconocido por sus compañeros y profesores por su gran potencial académico y lo nombran miembro de la Sociedad Matemática de Londres y es reconocido como un pionero en teorías matemáticas formuladas guiado por su profesor, G. H. Hardy.

Cabe señalar que esta cinta de 109 minutos de duración fue distribuida por Warner Bros pero actualmente ocupa un lugar dentro del catálogo de HBO Max; contó con las actuaciones principales de Dev Patel como Srinivasa Ramanujan, Jeremy Irons como G. H. Hardy, Devika Bhise como Janaki y Toby Jones como John Edensor Littlewood.

La cinta fue distribuida por Warner Bros. FOTO: Hbo max

