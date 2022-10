Cynthia Rodríguez: tras su salida de Venga La Alegría "debuta" en el programa Hoy con Carlos Rivera | VIDEO

El pasado 18 de agosto Cynthia Rodríguez se despidió de Venga La Alegría tras varios años de ser una de las conductoras principales y consentidas del programa de TV Azteca.

“Vengo justo, como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho, vengo a despedirme de Venga La Alegría, pero no vengo a despedirme de TV Azteca, que es algo muy importante que tengo que aclarar. No tengo ningún proyecto en ninguna empresa, en este momento de mi vida no estoy buscando irme a ningún lugar”, dijo la presentadora en el foro del matutino.

“Me di cuenta de que me hace falta en este momento después de trabajar tantos años también dedicar un poquito a la familia. Ustedes saben lo demandante que es VLA, es un trabajo maravilloso, pero también yo no quiero comprometerme a algo que después voy a estar faltando, voy a estar pidiendo más permisos. Siempre que me comprometo lo hago al 100 y sé que en este momento tengo que estar más con mi familia”, agregó Rodríguez.

Desde ese momento, Cyn ha compartido cada momento junto a su pareja, el cantante Carlos Rivera, entre ellos sus largas vacaciones por Europa y en este momento las presentaciones del intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro" por varios estados de México.

Ahora, la bella exacadémica apareció en el programa Hoy, después de que el matutino de Las Estrellas abordara al juez de ¿Quién es la máscara? y revelara detalles de su matrimonio.

"Siempre vengo acompañado, la mayoría de las veces, ya enamorado ya vengo desde hace mucho tiempo, entonces ya digamos que sigo feliz. Ya saben que nosotros que lo nuestro se quede nuestro y hemos tratado siempre de ser muy cautelosos de dividir la parte artística con la parte personal, y eso es lo que nos ha mantenido juntos durante tantos años", señaló.

"Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude y pronto sea, estamos en ello", añadió sobre el deseo que tienen ambos por ser padres.

