VIDEO: ni Nodal ni Lupillo Rivera, un hombre se tatúa el rostro de Belinda y otros tres diseños más

El pasado 11 de octubre se presentó Belinda en Las Fiestas de Octubre, un famoso festival que año con año se lleva a cabo en Guadalajara y en donde se reúnen los exponentes musicales más importantes del momento, y fue en el Auditorio Benito Juárez en donde la rubia de proclamó como la reina de los amarres.

Y es que desde hace varios años en redes sociales circularon las oraciones a “Santa Belinda” la cual presuntamente si se reza hará que tu pareja no solo se enamoré de ti sino que también lleve tatuado tu nombre, tal y como algunas ex parejas de la intérprete de “Sapito” lo han hecho, pero no solo los exnovios de Beli la llevan grabada en la piel sino que también otros hombres, y para muestra un botón.

Hombre se hace cuatro tatuajes en honor a Belinda

En lugar de enojarse, esta ocasión la bella intérprete de “Luz sin gravedad” hizo parte de su show la oración que por años se hizo viral por lo que oficialmente se ha proclamado como la reina de los amarres.

Ante esto, sus miles de fanáticos aplaudieron esta acción, algunos lo tomaron con gracia y otros más se lo tomaron muy enserio pues incluso hasta se fueron a tatuar cuatro diseños diferentes en varias partes del cuerpo en honor a Belinda.

Tal es el caso de Juan Munchi quien por medio de Tiktok compartió el momento en el que tatuó el rostro de Belinda en su pierna, así como el nombre de tres de los discos de la rubia.

Aunque todos saben que el proceso de tatuarse es algo que causa un poco de dolor dependiendo la zona del cuerpo, el fanático de Belinda quiso hacer como si el dolor no lo invadiera sin emabrgo, su rostro lo delató.

Pero ni el dolor ni nada le impidieron a Munchi aprovechar su visita con el tatuador para de una vez llevar en su piel los nombres de tres de los materiales discográficos de Beli.

Así mismo, el fanático de la rubia prometió que antes de que la cantante se presente en Tijuana, él de nuevo tatuará su piel, esta vez con un diseño que diga “Beli” y otro más un corazón en el tobillo como el diseño que tiene Belinda en donde colocó las iniciales de Christian Nodal.

Los hombres que se han tatuado a Belinda

Y aunque a diferencia de Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal, Juan Munchi no ha tenido ningún tipo de relación amorosa con Belinda, éste hombre es el más feliz de llevar en su piel tatuados todos los trabajos y el rostro de su artista favorita.

El primer hombre de la lista que sorprendió al mundo en llevar a Belinda tatuada literalmente cerca del corazón fue el ilusionista Criss Angel quien se puso “Beli” en el pecho del lado izquierdo, y aunque la relación terminó mal y ahora ya borró, éste fue el primero en hacerlo.

Foto: Especial

Posteriormente siguió Lupillo Rivera con quien sostuvo un breve romance el cual la rubia jamás aceptó, pero “el toro del corrido” quedó tan enamorado de Belinda que decidió tatuarla en su brazo izquierdo, años más tarde borró de una manera muy peculiar este diseño pues la rubia ya estaba a punto de llegar al altar con Nodal y él ya tenía otra relación amorosa.

Foto: Especial

El tercero en tatuar a Belinda en casi todo el cuerpo fue su ex prometido Christian Nodal, quien en su pecho se tatuó los ojos de quien fuera su gran amor, en el rostro su nombre y uno de los discos de ésta y además es el único que ha logrado que la cantante también lleve tatuado algo de él.

Foto: Especial

Y es que recordemos que tanto Nodal como Belinda se tatuaron un número 4 en honor al día en que decidieron comenzar su relación, así como Nodal un arco de cupido y Belinda un corazón con una flecha, además la rubia en el corazón que lleva tatuado en el tobillo le colocó las iniciales CN (Christian Nodal) dentro como muestra del gran amor que le tuvo.

Foto: Especial

Y aunque ahora tanto Belinda como Nodal ya cubrieron esos tatuajes, queda el recuerdo debajo de otras tintas que ahora cubren aquella locura de amor que se hicieron los dos.

SIGUE LEYENDO:

Humberto Zurita habla sobre relación de Christian Bach y Stephanie Salas: "No sabía que eran tan amigas"

Paul Stanley asegura que José Eduardo Derbez no recibirá herencia y éste le contestó de manera magistral

Tania Rincón fue desairada por famoso cantante durante festival de radio

bmz