Desde el camastro, Yanet García toma el sol y conquista con bikini rojo

Yanet García es una de las celebridades más guapas del medio artístico, algo que deja claro con cada una de las publicaciones que comparte en sus cuentas oficiales, como ésta vez que presumió como tomaba el sol desde el camastro luciendo un coqueto bikini rojo. En las imágenes, además de mostrar su curvilínea figura, que es tan admirada por sus fanáticos, también conquistó al exhibirse mucho más natural, al no tener nada de maquillaje en el rostro.

La modelo de OnlyFans es muy activa de sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, en donde tiene 14.8 millones de seguidores. Fue en esta plataforma que el miércoles, dio a conocer en sus historias que estaba tomando un momento de descanso cerca de una alberca. Aunque no mostró por completo el lugar, al grabar un pequeño clip la también actriz dejó ver que al fondo había muchos camastros y que ella estaba sentada en uno.

Yanet García conquista en bikini rojo

García, de 31 años, subió un pequeño clip en el que mostró que estaba en la alberca de lo que parece ser su lujoso departamento en Nueva York, pues hay que recordar que la modelo se fue a vivir a Estados Unidos y reside en una de los lugares más costosos del país. Con sólo un sticker de sirena, la influencer presentó la piscina que tenía unos ventanales con una vista de la ciudad, no obstante, fue su look lo que impresionó a sus fans.

Yanet García presume bikini rojo Foto: Especial

La influencer y health coach compartió otras imágenes en la que se le ve sentada, luciendo una gorra de sol y mostrando un poco de su coqueto bikini rojo. A pesar de que no presumió su look de alberca por completo, sí se puede observar que se trata de una prenda con un top liso, es decir, que no tiene estampados o aplicaciones. Asimismo, la cachucha y el peinado de dos trenzas le dio un toque más casual.

La también ex "Chica del Clima" del programa Hoy también compartió un segundo clip en la que mostró que ya había disfrutado del agua, pues se podía observar algunas gotas en su cuerpo. En la misma serie de publicaciones, Yanet dejó claro por qué es considerada una de las celebridades más hermosas del medio, pues sin maquillaje, la modelo conquistó a sus millones de seguidores.

Yanet García se luce en bañadores IG @iamyanetgarcia

La ex "Chica del Clima" derrite la red con bikinis

Yanet García gusta de vestir los más coquetos e innovadores bikinis, los cuales presenta en su cuenta de Instagram. La modelo presume su esbelta y curvilínea figura en diferentes diseños, con los cuales derrite la red, pues constantemente se lleva halagadoras palabras por parte de sus fanáticos, quienes nunca se pierden sus actualizaciones, sobre todo de aquellas en las que da una "probadita" de lo que pueden encontrar en su cuenta de OnlyFans.

La modelo intentó ser parte de Nuestra Belleza Nuevo León 2013, pero a pesar de su belleza, no quedó seleccionada. Años más tarde se lanzó a la fama como "La Chica del Clima" del programa "Gente Regia" y después en "Hoy", emisión que dejó para mudarse a Estados Unidos y probar suerte como health coach, carrera que comenzó a estudiar hace un par de años. Asimismo, ha sido una de las más exitosas en la plataforma en la que sube contenido para adultos, al igual que otras celebridades como Celia Lora.

Los bikinis son su prenda favorita para presumir sus curvas IG @iamyanetgarcia

