Sofía Aragón: 5 fotos en las que se muestra porque se robó el corazón de Marco Fabián

Hace apenas unos días se confirmó que la bella conductora y modelo, Sofía Aragón y el futbolista mexicano, Marco Fabián de la Mora iniciaron una relación sentimental y según reportan, ambos están más que enamorados, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos acerca de este mediático romance que ya está dando mucho de qué hablar, además, te mostraremos 5 fotos de la también actriz con las que queda demostrado por qué le robó el corazón al ex seleccionado nacional.

Fue hace un par de semanas atrás cuando Marcó Fabián asistió a la premier de la película “Águila y Jaguar” de la que es productor y a dicho evento, el cual se realizó en Mazatlán, acudió acompañado nada más y nada menos que de Sofía Aragón, quien no despegó ni un minuto del futbolista a lo largo de toda la noche y pese a que se mostraron muy cariñosos, no confirmaron su noviazgo, pero fue un amigo cercano al ex seleccionado nacional el que confirmó que ambas celebridades ya iniciaron un romance y ofreció detalles de su relación, la cual, contrario a lo que se podría pensar, no surgió de la noche a la mañana.

Sofía Aragón tiene 28 años de edad. Foto: IG: sofaragon

Este misterioso amigo de Marco Fabián ofreció una entrevista para el portal de TVNotas y en ella confirmó que la naciente pareja inició su romance hace apenas unas semanas, no obstante, refirió que se conocen desde el 2015 pues ambos son originarios de Guadalajara, Jalisco y desde ese entonces ya se gustaban, sin embargo, los constantes viajes del futbolista impidieron que proliferara su relación y por si fuera poco se distanciaron aún más cuando la modelo comenzó a destacar en los certámenes de belleza que la llevaron a participar en Miss Universo en el 2019.

Sofía Aragón y Marcó Fabián se conocen desde el 2015. Foto: IG: sofaragon

Luego de permanecer alejados por varios años, el reencuentro de Marco Fabián y Sofía Aragón ocurrió hace apenas unos meses, cuando ambos finalizaron sus respectivas relaciones, en las cuales, estuvieron cerca de llegar al altar, sin embargo, el informante mencionó que ninguno de los dos estaba listo para dar ese paso y decidieron regresar a la soltería, sin embargo, esta etapa tampoco duró mucho pues comenzaron a salir y confirmaron que la atracción mutua seguía viva por lo que decidieron darle una oportunidad al amor.

Sofría Aragón y Marcó Fabian se reencontraron luego de varios años distanciados. Foto: IG: sofaragon

También se dijo, que ambas celebridades están poniendo todo de su parte para hacer que la relación funcione, no obstante, se aseguró que, por ahora, quieren ir lentos en su relación, pues como se mencionó antes, no se sienten listos para el matrimonio, pero el misterioso informante aseguró que la pareja está dispuesta a dejarse sorprender por lo que pueda ocurrir entre ambos.

Sofía Aragón y Marco Fabián estuvieron a punto de llegar al altar antes de iniciar su relación. Foto: IG: sofaragon

Hasta hace unos meses, la pareja solo se veía algunos días a la semana debido a sus respectivos compromisos laborales, sin embargo, el futbolista ya culminó la temporada con el Mazatlán, por lo que tendrá libre por lo menos todo lo que resta del 2022 ya que tampoco irá al Mundial de Qatar 2022, por lo que podrá aprovechar este tiempo para disfrutar a pleno su romance con la ex conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana”, quien se encuentra dando sus primeros pasos dentro de la actuación.

Sofía Aragón es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula. Foto: IG: sofaragon

De momento, ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, pero se espera que sea en los próximos días cuando griten su amor a los cuatro vientos.

