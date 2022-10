Gerardo Oñate cambió la mercadotecnia por la actuación

Gerardo Oñate estudió mercadotecnia en Morelia y durante varios años desarrolló esa profesión en el mercado digital, poco a poco se acercó a los medios de comunicación, primero haciendo radio, tele y doblaje, fue entonces cómo lo invitaron a participar en un cortometraje y descubrió que la actuación era su verdadera vocación.

“Alguien me invitó a actuar, luego hicimos el corto "Donde nunca morirás", con el que ganamos ahí en el FICM en 2015, era de Héctor Alexis Estrada García. Trata del asesinato de un periodista e hizo mucho ruido, ahí decidí irme a la CDMX para prepararme, estudiar y seguir en esto”

Tras varios talleres y cursos, ha ido despegando poco a poco en esta industria y ahora está feliz de regresar a su tierra y al festival, uno de los más importantes de México, con dos proyectos, el primero es el cortometraje “Los hijos de Dios”, que está en competencia este año y que retrata la llegada de unos conquistadores españoles a las tierras de lo que hoy es Veracruz.

“Estoy muy contento y agradecido de que en un par de semanas demos guerra allá, el poder compartir un poco de mi trabajo con la gente, es increíble volver”, recordó. En este trabajo interpreta a un soldado español, por lo que fue pesado rodar con la armadura bajo los rayos del sol, pero logró adaptarse bien, incluso con el acento.

El segundo proyecto que presentará es la cinta “Poderoso Victoria”, otro trabajo de época protagonizado por Damián Alcázar y Joaquín Cosío, en donde una población teme quedar en el olvido por el cambio de las vías férreas. Este largometraje tendrá una función de gala en el festival.

“Cuando me quedé en el proyecto, tenía poco tiempo para preparar el personaje, pero me puse a estudiar con Alejandro Ahumada, un historiador especializado en esa región del norte y la minería y me ayudó mucho para saber lo que pudo haber pasado”