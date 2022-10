Universal + estrena en México la serie "From", creada por los productores de "Lost"

Universal +, el nuevo servicio premium de NBCUniversal en Latinoamérica con miles de horas de contenido on-demand, está listo para recibir el próximo 2 de octubre de 2022 el estreno de la serie "From", la cual que mezcla la ciencia ficción y el terror, y que presenta un elenco estelar encabezado por Harold Perrineau (Lost).

El estreno en México será a las 20:30 horas, mientras en el resto de países de Latinoamérica será: 10:30 pm ARG/MEX, 8:30 pm COL/ PER, Universal Premiere).

La serie revela el misterio de un pueblo de pesadilla que atrapa a todos aquellos que entran. Mientras los residentes involuntarios luchan por mantener una sensación de normalidad y buscan una salida, también deben sobrevivir a las amenazas del bosque que los rodea, incluidas las aterradoras criaturas que aparecen al caer la noche.

Con elenco multiestelar

Además de Perrineau, el elenco estelar incluye a Catalina Sandino Moreno (María Llena Eres de Gracia, The Affair), Eion Bailey (Band of Brothers, Once Upon a Time), Hannah Cheramy, Simon Webster y Ricky He (The Good Doctor).

A estos se suman Chole Van Landschoot, Shaun Majumder, Corteon Moore (Utopia Falls), Pegah Ghafoori, David Alpay (Castle Rock), Elizabeth Saunders (Clarice), Elizabeth Moy y Averey Konrad.

From fue creada por John Griffin y es producida por Jeff Pinkner y Jack Bender (Lost).

Dupla sobrenatural

Dos producciones sobrenaturales se hacen presente en Universal + con el estreno en el mismo día de la tercera temporada de Evil, una ecalofriante producción que está lista para traer nuevos casos de exorcismo, supuestos milagros, apariciones y posesiones demoníacas.

La disputa entre la ciencia y la religión para intentar esclarecer estos misterios, y así darle una explicación científica o sobrenatural, estarán nuevamente a cargo de los protagonistas Katja Herbers (Kristen), Mike Colter (David) y Aasif Mandvi (Ben). Un episodio nuevo llega cada domingo a partir del 2 de octubre a las 9:45 pm | 7:45 pm COL.

Estos dos estrenos exclusivos y más, están disponibles on-demand en Universal + APP y en la plataforma VOD a través de los operadores de cable en Latinoamérica.

