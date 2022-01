Más allá de Timbiriche: Erik Rubín quiere grabar un canción con Paulina Rubio

Para este año, el famoso cantante Erik Rubín tiene nuevos planes y proyectos musicales, pues ha señalado que tiene muchos sueños aún por realizar, entre los cuales incluye una colaboración la Paulina Rubio, su excompañera de Timbiriche.

Aunque hace algunos meses, ambas figuras estuvieron en el ojo del huracán debido a cierta rivalidad entre ellos, el esposo de la conductora Andrea Legarreta ha señalado que esta en planes de que dicha colaboración se lleve acabo este año.

“Todavía no se los puedo decir porque lo estamos concretando, pero como bien te decía, soy muy inquieto, pero tengo la fortuna de concretar casi todo lo que he soñado, sin duda de disfrutar mucho lo que hago, entonces soy un tipo muy afortunado, no nada más por la parte profesional, sino por la parte personal, tengo una familia hermosa, y nada, estamos sanos, con trabajo y a seguir disfrutando”.

No obstante, al escuchar el nombre de Paulina y la idea de colaborar con ella durante la entrevista concedida al programa “De Primera Mano”, Erik dijo con una gran sonrisa: “Sí, yo a mi Pau la adoro, y sin duda jugar con ella es algo que me encantaría, ¡me encanta!, ¡la Pau me encanta!, ¡la quiero!, ¡estaría genial!”.

Cabe destacar que el pasado mes de septiembre cuando el músico recordó que durante una época anduvo con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, porque no se decidía por ninguna.

“Lo que pasa es que andaba con Alejandra. Había tenido algo que ver con Paulina, pero después empecé a andar con Alejandra y le puse pausa a lo de Paulina. Después terminé con Alejandra y regresé con Paulina”, contó el artista aquella ocasión.

Tras este dilema amoroso, Pau y Ale fueron enemigas durante años y se dedicaron las canciones “Mío” y “Hey, güera”, respectivamente.

