¿Geraldine Bazán quiere ser mamá de nuevo? Esto reveló la actriz

Geraldine Bazán es una de las famosas más exitosas de la industria del espectáculo, la actriz siempre ha tenido una carrera destacada, dentro de poco la volveremos a ver en la pantalla chica con “Corona de Lágrimas 2” y siempre da qué hablar. En esta ocasión se volvió tendencia, porque luego de dar una entrevista para medios de comunicación, se especuló que la actriz quería ser madre de nueva cuenta.

En la actualidad, Bazán vive uno de sus mejores momentos, pues regresará a actuar y en redes sociales es muy popular por compartir sus consejos de cuidado de la piel y estilo de vida, además, tiene una relación muy amorosa con el empresario Luis Murillo , aunque si bien es cierto ha dicho que no se volvería a casar.

¿Por qué no se casaría de nueva cuenta?

“Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y está cuestión del matrimonio no me quita el sueño”, dijo al respecto; sin embargo; Bazán no descartó la idea de convertirse en madre nuevamente. “No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas… Pues no sé, ya veremos, la vida dirá”, agregó.La también influencer sostuvo que le encantan los bebés, pero no tiene planes serios de tener más familia.

Bazán, de 38 años, ha dado de qué hablar por los “pleitos” que tiene con Gabriel Soto, quien fue su esposo durante dos años y con quien tuvo dos hijas, ella no comenta estas situaciones de los medios y sólo se enfoca a hablar de ella.

Ahora, junto a Victoria Ruffo estará en la segunda parte de “Corona de Lágrimas”, una historia que gustó mucho a los mexicanos y que regresará para complacer a los fans. Esta historia, producida por José Alberto “El Güero” Castro, tuvo gran éxito en el año 2012. Bazán audicionó para el papel de Olga (el cual al final fue interpretado por Adriana Louvier en la primer entrega), y aunque todo parecía que se quedaría con el papel, Bazán se tuvo que bajar del barco porque le surgieron compromisos que le impidieron grabar.

msb