CARMEN SALINAS:Así reaccionaron los fans a sus últimas escenas en "Mi Fortuna es Amarte"

Carmen Salinas falleció el pasado 9 de diciembre del 2021, la actriz antes de su hospitalización formaba parte de la producción “Mi fortuna es amarte”, por lo que después de su muerte su trabajo seguía apareciendo en los capítulos que dejó grabados con anterioridad.

Pero desafortunadamente no alcanzó a terminar su papel en la producción de Nicandro Díaz, por lo que este 7 de enero fue trasmitido el último capítulo en donde aparece su actuación.

La actriz personificaba a “Doña Magos”, y según declaraciones del productor decidieron alargar las escenas en las que actuó para darle a los fans un poco más de su trabajo final. En los días después del deceso de Carmen Salinas se dio a conocer que sería María Rojo la encargada de remplazar a la actriz, pues llega a terminar con el personaje de “Doña Magos” y será a partir del 10 de enero que se pueda ver la transición.

“Como había escenas que todavía no se habían grabado podíamos adelantar la entrada de María Rojo o quitar esas escenas y dejar las que grabó después, sentimos que era importante alargar la presencia de Carmelita y nos fuimos con ese plan, de quitar esas escenas donde no se grabó. No afectaba el desarrollo de la historia”, dijo.

En redes sociales muchas personas se emocionaron al ver las últimas escenas de Carmen Salinas y mencionaron que se les hacía triste saber que ya no la vería en nuevos proyectos.

En Twitter fue tendencia la participación de Carmen Salinas y los usuarios llenaron la red con fotografías y videos en los que también escribieron algunas palabras de despedida para la que por muchos años sacó risas y alegría a su público.

