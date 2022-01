Nuevos casos de COVID-19, pausan el mundo del espectáculo

Tras la aparición de la variante ómicron, el virus se propaga como torbellino por el mundo provocando el retraso de eventos como obras, conciertos, filmaciones y premiaciones, así como nuevos contagios en el mundo del espectáculo.

Parecía que la nueva normalidad, de eventos con cubrebocas, sana distancia y al aire libre o en lugares ventilados, permitiría que las premiaciones se siguieran realizando, pero los organizadores de los Grammy decidieron tomar sus precauciones y cambiaron la fecha de la ceremonia que originalmente estaba programada para el 31 de enero. Hasta el momento no han agendado un nuevo día.

El Festival de Cine de Sundance, que se realizará del 20 al 30 de enero, por segundo año será sólo virtual, por lo que no habrá alfombras rojas ni fiestas. La ceremonia que fue cancelada definitivamente, fue la de los Oscar Honoríficos, programada para el 15 de enero en Los Ángeles, luego del aumento de casos por ómicron. En este evento se le entregaría la estatuilla dorada a los actores Samuel L. Jackson, Danny Glover, Liv Ullmann y Elaine May. Hasta el momento la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha dicho que los Oscar se realizarán el 27 de marzo.

“John Wick 4” ha vuelto a retrasar su estreno, la cinta protagonizada por Keanu Reeves, originalmente se estrenaría el 21 de mayo de 2021, pero por el virus se cambió al 27 de mayo de 2022 y ahora por esta nueva ola de contagios, la fecha cambió de nuevo, esta vez hasta el 24 de marzo de 2023.

Karol G también tuvo que cancelar un concierto por COVID-19, aunque ella no estaba contagiada, no se presentó en Time Square de New York en pleno fin de año, porque varios integrantes de su equipo salieron positivos y por responsabilidad, decidió no presentarse.

Otra celebridad que pospuso sus presentaciones, pero en el teatro, fue Hugh Jackman, quien el pasado 28 de diciembre anunció que era positivo, por lo que no podía seguir participando en la obra de Broadway “The Music Man”, e invitó al público a seguirse cuidando.

Alejandra Guzmán también informó hace unos días que se contagió tras cuidar a su mamá, la actriz Silvia Pinal, ya que ella fue diagnosticada con el virus desde el pasado 23 de diciembre. Hasta el momento, ambas se encuentran bien y sin síntomas graves. Esta es la segunda vez que la cantante adquiere la enfermedad, la primera fue hace un año.

La actriz estadounidense Whoopi Goldberg también se enfermó durante las vacaciones de fin de año, pero gracias a que contaba con su esquema completo de vacunación, sus síntomas son leves, según anunció Joy Behar al ocupar su lugar en el programa “The View”.

¿QUÉ MÁS?

Son varios los famosos que han dado positivo a COVID-19 en las últimas dos semanas.

Entre ellas, María Antonieta de las Nieves, conocida internacionalmente por interpretar a “La Chilindrina”.

Jimmy Fallon también pasó las fiestas en cuarentena por contagiarse a mediados de diciembre.

El cantante Carlos Marín, de Il Divo, falleció por dicha enfermedad el pasado 19 de diciembre.

2 veces se ha contagiado Alejandra Guzmán.

176 casos positivos fueron asociados a un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico.

PAL