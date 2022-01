¿Quién es Emiliano Gatica, el supuesto novio de Lucerito Mijares? FOTOS

Lucerito Mijares es una de las figuras juveniles más mediáticas en la actualidad pues para empezar es hija de “La novia de América” y del “Soldado del amor”, dos de las más grandes figuras de la música en México, además, ha demostrado tener un gran talento para cantar y sobre todo un gran carisma con el que se ha ganado el cariño de miles de seguidores, por lo que el interés en conocer todo lo referente en cuanto a su vida personal ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes de sus seguidores es saber quién es el supuesto novio de la hija de Lucero, por lo que en esta ocasión te diremos este dato y todo lo que sabemos sobre el presunto primer amor de la joven cantante.

¿Quién es el supuesto novio de Lucerito Mijares?

Los rumores acerca del noviazgo de Lucerito Mijares comenzaron desde hace algunos meses debido a que se le ha visto muy cercana al influencer llamado Emiliano Gatica, con quien ha realizado diversos videos para la plataforma de TikTok, no obstante, en los últimos días los rumores del romance entre estos dos jóvenes aumentaron debido a que a través de una transmisión en vivo ambos se mostraron muy cariñosos y aunque no confirmaron nada, las especulaciones de sus seguidores no se hicieron esperar por lo que de inmediato aseguraron que ya habrían iniciado una relación.

Lucerito no ha confirmado o desmentido su supuesto romance. Foto: Especial

¿Quién es Emiliano Gatica?

Como se mencionó antes, Emiliano Gatica es un influencer que ha destacado principalmente en TikTok donde tiene cerca de 300 mil seguidores y en su perfil publica videos donde participa en diferentes retos y tendencias de moda de esta popular red social, además, en algunos de ellos ha contado con la colaboración de Lucerito Mijares.

Por otra parte, en su perfil de Instagram Emiliano Gatica señala que tiene 19 años de edad y que es del signo géminis, además también ha dejado ver que tiene dotes artísticos, pues en diferentes ocasiones se ha dejado ver cantando y realmente no lo hace mal pues todo parece indicar que dicho talento lo heredó de su abuelo, Lucho Gatica, quien fue un famoso cantante chileno que también es conocido como “El Rey del Bolero”, padre de los actores Luis y Alfredo Gatica.

Emiliano Gatica tiene 19 años. Foto: IG: emilianogaticaa

Contrario a su perfil de TikTok, en Instagram Emiliano Gatica se muestra un poco más serio y deja ver cómo es su estilo de vida y quienes son las personas con las que convive en su día a día, además, trata de expresar una personalidad muy interesante pues constantemente comparte frases e imágenes que invitan a la reflexión.

Hasta ahora ni Lucerito Mijares o Emiliano Gatica han confirmado o desmentido su supuesto romance, sin embargo, lo que es un hecho es que ambos se llevan muy bien y se espera que sea en los siguientes días o semanas cuando aclaren cuál es su verdadera relación.

Emiliano Gatica es una celebridad en TikTok. Foto: IG: emilianogaticaa

