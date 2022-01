Dramas Coreanos: Song Kang regresa con Office Romance Cruelty, mira los primeros adelantos

¡Song Kang regresa a los doramas! El actor coreano sorprendió a sus fans en el inicio de este Año Nuevo, pues ya se revelaron los primeros adelantos de su nueva serie: Office Romance Cruelty, los cuales muestran la química de la pareja principal.

A través de sus redes sociales oficiales, la cadena JTBC reveló los primeros clips de video que emocionaron a las fans con la relación amorosa de la historia. Este será el sexto drama consecutivo del idol, pues se rumorea que se irá al ejército este año. Por su parte, la actriz Park Min Young regresa a los protagónicos tras "When the Weather is Fine".

Song Kang ya había trabajado con la actriz, pues tuvo un cameo en "Touch Your Heart", serie de Lee Dong Wook disponible en Netflix. Los adelantos muestran las interacciones de la pareja principal, quienes sonríen, se toman de las manos y dan un paseo nocturno.

¿Cuándo se estrena el dorama Office Romance Cruelty?

El dorama coreano de Song Kang es producido por la cadena de televisión JTBC, una de las más importantes. Este podría ser su último trabajo en la pantalla antes de enlistarse en el servicio militar obligatorio, pues el actor ya tiene 28 años en edad coreana, límite para cumplir con su deber.

"Weather Forecast People: Cruel Story of Office Romance" está programado para entrenarse en febrero de este año, aún sin fecha exacta. Es protagonizado por Song Kang y Park Min Young, la pareja que aparece en los primeros adelantos de la serie, cuya trama retrata a un grupo de apasionados empleados.

Ambos trabajan en la Administración Meteorológica de Corea. Se trata de Jin Ha Kyung, una mujer inteligente y organizada, es muy meticulosa en su vida. Song Kang es un reportero llamado "Lee Si Woo", un joven de espíritu libre que siempre tiene la mente en otro lugar a pesar de su IQ de 150.

