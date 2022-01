Dramas coreanos de Kim Mi Soo para recordar a la fallecida actriz de 29 años

El 2022 empezó con malas noticias en el mundo del K-Pop, la actriz Kim Mi Soo murió este 5 de enero a la edad de 29 años, (30 en edad coreana). Fans e internautas coreanos compartieron sus condolencias en las redes sociales. Su última actuación fue junto a Jisoo de BLACKPINK.

De acuerdo con los primeros informes, la agencia de la idol Landscape Entertainment compartió un comunicado para confirmar la noticia, sin darse a conocer la causa de su fallecimiento. Kim Mi Soo debutó en 2014, primero lo hizo en el cine con algunos cortometrajes.

En 2019 hizo su debut en los dramas coreanos y actuó en varias series como "Snowdrop", "Hellbound", "Yumi's Cell", One Night, The School Nurse Files, entre otros. Para recordar a la actriz, te dejamos sus mejores doramas, Kim Mi Soo compartió elenco con Jisoo, Kim Go Eun, Nam Joo Hyuk.

Muere Kim Mi Soo: Estos fueron sus mejores dramas coreanos

Snowdrop

Dorama de Jisoo de BLACKPINK junto a Kim Mi Soo. La trama sigue la vida de una estudiante universitaria que se enamora a primera vista de un joven extranjero luego de tener una cita a ciegas. Sin embargo, este esconde un secreto sobre su pasado, además es atacado una noche y ella decide esconderlo en su dormitorio. La actriz interpretó a Yeo Jung Min, cercana al protagonista.

Hellbound

Dorama de terror en Netflix que sigue a un detective que intentará encontrar el misterio detrás de unos ángeles de la muerte que predicen el destino de las personas, además, existe un culto que sabe sobre la existencia de esos seres que vienen del infierno para matar a las personas.

One Night

Kim Mi Soo actuó en esta comedia de terror negro que habla sobre un hombre que intenta pagar un motel con una bolsa llena de 100 millones de dólares, todo mientras sucede en medio de un accidente de una entrega que sale mal.