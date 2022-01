Lorenzo Méndez sufre accidente automovilístico por este descuido; VIDEO

Lorenzo Méndez ex vocalista de La Original Banda el Limón hizo un importante anuncio a través de sus cuentas oficiales, el artista dio a conocer que debido a un descuido su vida y la de sus hijas pudo a ver corrido peligro.

Quien fuera esposo de Chiquis Rivera platicó con sus más de 900 mil seguidores y se sinceró con ellos, también puntualizó que se encontraba bien de salud al igual que su familia.

“A mí siempre me han encantado los rines grandes, toda mi vida, desde que tengo carros, pero miren, cuando compras algo que no debe de ir con el carro, miren lo que me acaba de pasar, bendito Dios las niñas están bien, pero de la nada de salió la llanta”, dice en un video en el que muestra como quedó su automóvil después del accidente.

En las imágenes se puede apreciar la forma en la que quedaron el rin y la llanta de su automóvil, Lorenzo luce algo asustado y advirtiendo a sus fans que no hagan lo que el para que estén más seguros mientras manejan.

Lorenzo Méndez y sus polémicas

El músico ha protagonizado varios escándalos a lado de Chiquis Rivera, quien aún es su esposa, pues no han firmado el divorcio, esta es una de las preguntas que más les hacen a ambos, pero ninguno de los dos ha especificado realmente porque no culmina legalmente su enlace.

Otra de las cosas que también le cuestionan constantemente es si se encuentra en una relación sentimental con alguien, ya que aunque se han especulado que algunas mujeres ya están con él, todavía no confirma que su corazón este ocupado.

Otra de las cosas que se dijo que Lorenzo Méndez fue que había tenido una relación tormentosa con Chiquis y que en algún momento ella sufrió de violencia, por eso se separaron, cosa que después salió a desmentir.

Lorenzo Méndez olvida a Chiquis Rivera con una joven mujer ¡Ya la superó! FOTOS

¿Ex esposo de Chiquis Rivera podría estar saliendo con su "ex suegra"?