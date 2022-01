Hermana de Octavio Ocaña manda este FUERTE mensaje y habla sobre la verdad detrás de la muerte del actor mexicano

Recientemente se ha generado polémica alrededor de la vida de Octavio Ocaña, quien falleció el pasado 29 de octubre de 2021 en Cuautitlán, Izcalli en el Estado de México, quien inició su carrera artística específicamente en el mundo de la actuación cuando era un niño quien logró cautivar con su carisma en la televisión mexicana.

El inicio de noviembre de 2021 se vio marcado por la trágica muerte del joven actor Octavio Ocaña, quien a los 22 años perdiera la vida en circunstancias, que al ojo de la opinión pública aún no están del todo claras, ello a pesar de que las autoridades correspondientes han dictaminado que la muerte del pelirrojo que dio vida a "Benito" en la serie cómica "Vecinos", se debió a que perdió el control de su camioneta de la marca Jeep mientras venía siendo perseguido por policías municipales del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México y que posteriormente accionó un arma que era de su propiedad, así que el disparo se lo habría hecho a sí mismo y derivado de ello falleció el 29 de octubre.

El seguimiento al caso Ocaña

A través de redes sociales las teorías no han dejado de aparecer, pero como es costumbre, están plagadas de elementos que no han sido del todo comprobados, por lo que no dejan de ser conspiraciones con información no verificada, ante tales circunstancias es necesario dar las claves corroboradas de algunas situaciones que desconciertan sobre el caso de Octavio Ocaña.

En este sentido, la hermana del famoso actor mexicano, Bertha Ocaña, se ha pronunciado respecto al caso de su hermano a través de un video que subió a redes sociales y que ha generado cientos de reacciones al respecto, sobre todo en aquellos que han seguido el caso Ocaña y personas que seguían su trabajo.

“Para nosotros, la familia de Octavio no es sólo Octavio Ocaña, sino que hemos dicho muchísimas veces que es Octavio Augusto Pérez Ocaña, el hijo el hermano, el amigo y les aseguro que no vamos a descansar hasta que se conozcan las investigaciones, las cuales han seguido su curso y cada día tenemos más elementos para comprobar que mi hermano no se disparó pero aún queda un largo camino por andar por eso hoy me dirijo a ustedes para pedir su apoyo; tenemos en nuestro poder una gran cantidad de videos y fotos que nuestro equipo está analizando de manera minuciosa pero sabemos que existen muchos más que la gente quiere compartir pero que quizá tenga miedo de hacer no tengan manera de hacernoslos mirar”, señala la joven Ocaña.

FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Octavio Ocaña: Cómo será el homenaje al actor mexicano en "Vecinos"

Polo Ortin: Así lucía de JOVEN el actor de Vecinos que interpretó a Don Roque