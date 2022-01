Felicia Garza habla sobre el lenguaje incluyente: VIDEO

Felicia Garza ha representado a lo largo de su vida diversas facetas, todas con un profundo conocimiento de causa y talento por delante para mostrarlas al mundo. Como una compositora destacada a nivel nacional e internacional, ha refrendado sus posturas con cautela y a la vez con firmeza, primero para conciliar su pensamiento con el mundo entero y segundo para dejar claro que está preparada para expresar lo que piensa.

Por tales razones, Felicia estuvo presente en el programa De Primera Mano, donde fue cuestionada sobre qué opinaba acerca del lenguaje incluyente. Ante la pregunta, no dudó en manifestar su postura y, de paso, aportar ejemplos llenos de conocimiento sobre el lenguaje, historia y el desarrollo personal.

Comprende el lenguaje inclusivo, pero no su imposición

Con la tranquilidad de quien tiene claros sus conceptos y estudia para saber más, Felicia Garza respondió a la pregunta de ¿qué pensaba sobre el lenguaje incluyente?

"Te voy a dar un ejemplo evolutivo. Antiguamente, mi mamá grabó temas de grandes compositores como si fuera un hombre cantándola. Ahora, se corrige la parte de género para que la interpretara una mujer, pero llegar a la cuestión incisiva de obligar a la gente ahí es donde me paro un poco, no te estoy obligando a pensar como yo pero tampoco me obligues", expresó de inicio Felicia Garza.

"Creo que no puedes imponerlo, el lenguaje es un sistema de comunicación que poco a poco se ha ido evolucionando. La gente que realmente ha hecho idioma son los que hablan mal", indicó.

Empoderar a la mujer y a los jóvenes

Para abundar en el tema, llevó su opinión por aspectos de la historia universal, demostrando su gusto por conocer más en torno a temas diversos, Al momento de apuntalar su opinión, expresó en favor del feminismo.

"La imposición, creo que nos falta equilibrio como muchas cosas en la vida. Yo respeto el feminismo, soy una referente del feminismo. yo estoy a favor del empoderamiento de la mujer. Es parte de su posicionamiento cuando eres joven. Es parte de la efervescencia de la juventud por transformar todo, yo acepto que quieran hacer, pero no es prudente que te quieran obligar", dijo.

No comprende el uso de la "e" y sí ser femenina

Para rematar esa participación, Felicia abundó en ponerse como ejemplo de cambio: "Mi persona es un paradigma vivo del cambio, de la tolerancia, pero como uno rompe muchos moldes uno debe ser consciente que otra gente no lo va a aceptar y uno debe sensibilizarlos con otro sentido de la vida, pero no obligar".

Y, a manera de colofón, asegurar que el uso de la "e" al final de las palabras para manifestar inclusión, es algo que no comprende como un uso correcto.

"No sé ni cómo hacerlo. No entiendo cómo es que lo quieren realizar. Antes se ocupaba el hombre para referirse a todos, pero ahora ya no, y hay 6 géneros gramaticales", "Yo quiero decirle al público, niñas y jovencitas que no pierdan sus flexibilidad ni su femineidad. Hablan sin respeto al lenguaje y se visten como hombres, que puedan manifestarse. Muchas chicas ya no se arreglan, ese toque femenino, porque la mujer es la belleza de la humanidad y no lo pierdan en aras de otras cosas o imitar al hombre".

Aquí la entrevista completa a Felicia Garza, donde expresó su opinión sobre este y otros temas de su vida.

