Felicia Garza responde a las acusaciones del hijo de 'El Loco' Valdés; asegura que SÍ le robó a su madre | VIDEO

Hace unas semanas, Marcos Valdés atacó a su tía Felicia Garza, quien aseguró que su sobrino descuidó a su hermana, madre del actor. Al respecto, el hijo de Manuel El Loco Valdés desmintió eso y aseguró que la compositora le robó dinero a su abuela cuando perdió su casa.

Ahora, la compositora que en 1973 ganó el premio principal del Festival OTI, hizo frente a las declaraciones realizadas por el famoso, asegurando que, efectivamente, en algún momento de su vida le robó a su madre, a tal grado que su progenitora le apuntó con una pistola.

Felicia Garza detalló que fue cuando ella tenía 18 años que le robó a su progenitora y profundizó un poco más sobre la ocasión en la que su madre la descubrió hurtando y le apuntó con un arma de fuego.

Por último, la cantante también respondió a las más recientes acusaciones de Marcos Valdés, quien afirmó que abandonó por completo a su prima 'Tuti', quien, de acuerdo con Sale el Sol, está enferma.

"¿Él qué sabe? ¿Cómo puede él saber si nunca la ha visto? ¿Que yo estos últimos días no la he visto? Pues sí, porque antes ella venía a mi casa, yo no estoy invitada a su casa, eso él no lo sabe. La familia de él (Marcos) nunca me aceptó, todavía me dice Felipe. Él no conoce mi historia", finalizó.