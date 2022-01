Conoce las exóticas bodas de Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco es la actriz y presentadora colombiana que posee una gran trayectoria en el mundo del espectáculo internacional. Además de actuar, ha incursionado en el mundo de la escritura, donde produjo dos libros: “Margarita físicamente”, publicado en 1990 y, “El hombre del teléfono”, que salió al mercado en 2016.

Su faceta de cantante también es muy conocida teniendo en cuenta que ha emitido cuatro discos de estudio que combinan una parte de sus trabajos en televisión - como es el caso de Café con aroma de mujer- en consonancia con otras etapas más sentimentales de su vida, cuyas letras reflejan su autoría propia.

La vida sentimental de Margarita Rosa de Francisco

La actriz contrajo matrimonio por primera vez en 1988 con el cantante Carlos Vives. Ambos se conocieron durante el rodaje de la telenovela ‘Gallito Ramirez’, en 1986, y dos años más tarde decidieron casarse.

La boda fue muy recordada por asemejarse al ensueño que se había creado en la telenovela entre sus dos personajes, muy enamorados. La ceremonia se llevó a cabo en Cali, Colombia, en la iglesia La Merced en el Centro del Valle, y generó gran revuelo entre los seguidores de ambos, que querían asistir al día más importante de la vida de los dos artistas. La policía, en las afueras de la Capilla, tuvo que detener a más de un fanático desesperado.

Margarita demoró 2 horas en llegar al altar pero la espera se resolvió de una manera exótica y entretenida. Durante la espera, Carlos Vives, cantó un breve repertorio de sus canciones para sus comensales. Entre los invitados famosos, se encontraban Fanny Mickey y Amparo Grisales, entre otros. Toda la fiesta quedó registrada en un video cuyos pequeños fragmentos se mostraron luego en televisión. No obstante, el amor duró muy poco pues tan solo dos años después de casarse, la pareja consumó el divorcio.

Margarita Rosa de Francisco volvió a apostar al amor y fue el empresario Daniel Castello Mallarino, el responsable de conquistar su corazón. La boda se celebró en el año 2003 en una ceremonia muy discreta según se conoció. Margarita en su momento creyó haber encontrado a la persona con quien pasaría el resto de su vida, sin embargo, el matrimonio concluyó antes del primer año.

“Yo me casé por segunda vez con este hombre a quien conocí en unas vacaciones aquí en Bogotá, cuando terminaba mis estudios de Arte Dramático en España […] Nuestro matrimonio fue toda una coreografía torpe, sin estructura, una decisión sin mucho fundamento. Ambos lo comprendimos sin evitar el dolor de lo imposible”, sostuvo la actriz. Luego de unos años centrada más en su carrera profesional, Margarita Rosa de Francisco conoció al fotógrafo y productor holandés, Will Van Der Vlugt, padre de dos hijos, con quien actualmente tiene una relación. Si bien no tiene en sus planes casarse, se ha mostrado muy enamorada desde el 2009 que fue cuando inició la relación.