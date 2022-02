Mariana Echeverría demuestra que 'no importan las tallas' con sexy FOTO en bikini

Mariana Echeverría es una actriz, comediante y conductora que saltó a la fama gracias al programa del Canal 5 "Me Caigo de Risa". Gracias a su simpatía y a su buen sentido del humor, se ganó el cariño de los fans y ahora tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Echeverría estudió la carrera de publicidad y además practicó el futbol y el tae kwon do durante su adolescencia. Antes de ser parte de "Me Caigo de Risa", también participó en "Guerra de Chistes" y en el extinto programa de retos extremos "Se Vale", de donde fue despedida sin que se supieran las causas de su salida. Aunque esto no fue impedimento para que Mariana continuara su carrera en la televisión.

Mariana Echeverría está casada con el futbolista y jugador del América, Oscar Jiménez, desde noviembre de 2019. La pareja forma uno de los matrimonios más estables del espectáculo y tienen un hijo juntos al que llamaron Lucca.

Además de su trabajo en televisión, Mariana Echeverría ha llamado la atención por las sensuales fotos que comparte en Instagram, y ella misma se ha declarado fan de los bikinis. La conductora siempre se ha mostrado "body positive" y anima a sus seguidoras a amar sus cuerpos y a no dejarse llevar por los comentarios negativos. Además, muestra mensajes motivacionales para hacer ejercitarse y llevar una vida sana.

Mariana Echeverría presume cuerpazo en bikini

Previo al estreno de la nueva temporada de "Me Caigo de Risa", Mariana Echeverría se relajó en su casa de Cuernavaca. En las fotos compartidas en su Instagram se puede observar a la comediante acostada encima de un inflable en la alberca, mientras disfruta del sol.

En su post, Mariana Echeverría dejó el siguiente mensaje para sus seguidores:

No importa cuál es tu talla, no importa si tienes celulitis y no importa si algunas partes se agitan cuando no deberían... sigues siendo hermosa

La foto de Mariana Echeverría en bikini generó miles de comentarios halagando el cuerpazo de la conductora. No cabe duda que la también comediante es una de las personalidades de la televisión mexicana más queridas por el público, gracias a su buen sentido del humor y su seguridad en sí misma.