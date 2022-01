Adele buscaría salvar su relación con Rich Paul

La cantante Adele no pasa por un buen momento. Hace poco más de una semana, pospuso los conciertos que daría en Las Vegas y, ahora, se hizo público que no pasa por un buen momento en su relación con Rich Paul, agente deportivo.

Según informó The Sun, la cantante estuvo la semana pasada en casa de su novio tratando de salvar su relación después de que pasaron un tiempo separados por cuestiones laborales.

Ellos empezaron a salir a principios del 2021 y la primera ocasión que fueron vistos en público fue en un partido de la NBA en julio.

La misma publicación hace referencia que entre las razones por las que pospuso sus conciertos fue por los problemas en su relación. En redes sociales, Adele comunicó que habían hecho todo lo posible por tener listo a tiempo el show, pero no fue posible porque la mitad de su equipo tenía Covid-19, situación que había complicado terminar el espectáculo, la temporada de presentaciones estaba programada del 21 de enero al 16 de abril.

Al respecto de la serie de conciertos, también trascendió que hubo retrasos en la preparación del show porque la intérprete no estaba convencida del diseño del escenario. Por el momento, se desconocen las fechas en las que se reprogramarán los conciertos.

“Adele se está quedando en la casa de Rich en Beverly Hills solo tratando de arreglar su relación porque las cosas se han vuelto tensas (…) Estaba molesta de que él no pudiera estar allí con ella cuando las cosas comenzaron a desmoronarse con la serie de conciertos y eso dificultó las cosas para ambos. Ella lo necesitaba allí, pero él no podía. Han sido semanas difíciles”, dijo una fuente a The Sun.

SEGUIR LEYENDO:

VIDEO: Adele LLORA y cancela sus conciertos en Las Vegas por esta razón

Adele: Así es la espectacular Mansión que la actriz adquirió en 58 millones de dólares

La curiosa petición que Adele le hizo a Spotify y que la plataforma musical aceptó; ¿de qué se trata?