¿Mauricio Ochmann participó en un ritual de Ayahuasca? Esto reveló el actor

Mauricio Ochmann rechazó de manera contundente haber participado en un ritual de Ayahuasca, un brebaje que causa alteraciones en la percepción y la conciencia de las personas.

En un encuentro con medios de comunicación, a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, el actor mexicano de origen estadounidense respondió:

“Yo no me meto nada que me evada de la realidad, o sea, obviamente soy espiritual y me gusta mucho como trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno”, expresó el actor mexicano de origen estadounidense