Paulina Burrola, novia de Mauricio Ochmann cumplió años y dedicó un mensaje especial ¿Qué le dijo a su amado?

Paulina Burrola, actual pareja sentimental de Mauricio Ochmann festejó su cumpleaños número 31, la actriz y modelo compartió en sus redes sociales una serie de fotografías y un mensaje especial para agradecer todo el cariño que le brindan sus seres queridos.

La sonorense mencionó a sus amigos, familiares y a su novio por hacer de su cumpleaños el más especial, según sus palabras el actor y exesposo de Aislinn Derbez la llena de detalles y amor.

“Este año aprendí a agradecer aún más la vida, me recordó lo fuerte que puedo llegar a ser, lo valioso que son nuestros seres queridos y recordarles lo mucho que los amamos. Hoy no me queda más que decir ¡Gracias! Muchas gracias vida por mi familia, mi ángel más amado, mis amigos y a @mauochmann qué ha convertido este cumpleaños en el más especial que he tenido lleno de detalles y amor. Te amo muchísimo gracias por llegar a mi vida. Gracias a todos por sus felicitaciones”

Paulina y Mauricio han protagonizado uno de los romances más polémicos del espectáculo y aunque no se han visto envueltos en escándalos no se limitan en manifestar todo lo que siente uno por el otro publicando algunas de las fotografías que se toman mientras disfrutan de viajes juntos.

La relación parece ir demasiado bien, pues no solo viajan juntos, también llevan a la pequeña Kailani quien tiene una buena relación con la novia de su padre, pues también Paulina comparte algunas historias en su Instagram personal en donde aparece la niña.

Los famosos también forman parte de la nueva imagen de una importante marca de calzado, hicieron equipo para modelar la colección dejando ver su buena química en cámaras.

