¿La reconocerá? Carlos Bonavides viajará a Tijuana para realizarse una prueba de paternidad

Carlos Bonavides, uno de los actores más populares de la televisión mexicana, dio de qué hablar este lunes luego de que confirmara que este 2022 viajará a Tijuana para hacerse una prueba de paternidad y conocer a su supuesta hija llamada Aylin.

El actor del "Premio Mayor" dijo que en todas las relaciones que puedes llegar a tener en la vida "los que menos tienen la culpa son los niños", por lo que sin ningún problema se hará la prueba y si resulta ser su hija la reconocerá.

Ella no me pide nada, es doctora, yo no voy a darle la espalda a nadie, soy un caballero, y menos a una niña que nació de una relación fortuita, pero de una relación