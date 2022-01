Yalitza Aparicio dice no a los remedios caseros; revela cómo ha sido padecer de melasma

Hace varios meses la actriz Yalitza Aparicio reveló a sus fan que padece una enfermedad de la piel denominada melasma, padecimiento por el que debió buscar tratamiento especializado y del que recientemente habló en un video de su canal de Youtube, donde advirtió sobre los remedios caseros.

En abril del 2021 la actriz, originaria de Oaxaca, sorprendió a sus millones de fans tras dar a conocer en una entrevista que padecía de melasma, un tema que jamás había abordado de publicamente y que afirmó la llevó en algún momento a sentirse frustrada. Además, explicó que se dio cuenta de que estaba enferma luego de terminar la gira de la película "Roma".

El melasma es una afección muy común, que consiste en la aparición de manchas marrones o grisáceas en la piel, explican en el sitio Web Consultas, en el que también advierten que la mayoría de las personas son afectadas en las zonas de las mejillas, el puente de la nariz, la frente, el mentón, y encima de la boca, aunque pueden aparecer manchas en otras partes del cuerpo.

Luego de recibir una gran cantidad de preguntas acerca de lo que ha hecho para tratar su padecimiento, Yalitza Aparicio decidió compartir con sus fans un video en su canal de Youtube, en el que la siguen 168 mil suscriptores, y que llamó "¿Cómo va mi piel?", en respuesta a los cuestionamientos.

"Hoy les quiero compartir un poco sobre mi tratamiento para el melasma. Es importante cuidar nuestra piel y nuestro cuerpo, por eso, a todos los que lo padecen y me preguntan al respecto, les recomiendo visitar a un especialista", explicó la actriz en la descripción del clip, pues afirma que los remedios caseros podrían resultar contraproducentes.

"No me voy a cansar de decirles esto, tienen que acudir con un especialistas para que les recibe la piel, para que no se terminen afectando más", dijo la protagonista de "Roma".