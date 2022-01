Ludwika Paleta y Claudia Álvarez tienen en común más que ser actrices, descúbrelo

Ludwika Paleta y Claudia Álvarez son dos actrices que se ganaron el corazón de México gracias a su increíble talento, pero sobre todo por su inigualable belleza. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de sus carreras, sino de algo que las dos tienen en común. Se tiene que mencionar que si no son fans de ellas, probablemente no sepan de qué se trata.

Las dos actrices son contemporáneas, es decir, la polaca tiene 43 años y la mexicana 40. Pero esta no es la relación que tiene, ya que todo tiene que ver con la noticia que dio a conocer Álvarez hace un par de días, es decir, tiene que ver con los hijos.

Claudia confirmó en sus redes sociales hace cuatro días que tuvo mellizos. “Hace 8 días llegaron mis 2 amores que faltaban para completar mi familia, se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos!! Con sus manitas de 1cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer cangurito piel con piel me ha conectado hasta lo más profundo de mi alma!!! Bienvenidos a la familia RuvzAlvarez… Bienvenidos al amaor más grande que hay en la vida!!!”, escribió en su publicación de Instagram.

La similitud

Ludwika también tiene mellizos, se tiene que recordar que además de gemelos tiene a Nicolás, quien fue producto su primer matrimonio Plutarco Haza. Pero la familia no esta completa hasta hace poco tiempo, 2017 para ser preciso, cuando llegaron Sebastián y Bárbara, los mellizos y el motivo que tengan algo parecido Claudia y ella.

Los mellizos son producto de la relación con su pareja actual, Emiliano Salias Occelli, con quien se casó en el 2013. Se tiene que mencionar que la polaca mantiene la identidad de sus hijos oculta de los medios de comunicación, ya que en la mayoría de las fotos que comparte siempre salen de espaldas o sin mostrar la cara.

Hace poco Paleta compartió una foto de hace muchos años, ya que los mellizos estaban en brazos, pero es la única donde se puede ver a sus tres hijos juntos. Mientras que a Bárbara y Sebastián los ha mostrado anteriormente, para ser más precisos en sus historias en marzo pasado cuando realizó un viaje a la playa.

Te puede interesar: Ludwika Paleta presume belleza en atrevida FOTO desde la ducha