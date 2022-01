Eduin Caz: ¿Por qué el vocalista de Grupo Firme no sale en el video de la canción “El ratón”? El artista lo explica

Una de las canciones más populares de finales del 2021 y principios del 2022 es “El ratón”, un corrido que se ha vuelto famoso por hablar de Ovidio y Joaquín “El Chapo” Guzmán, dos importantes narcotraficantes sinaloenses.

Y aunque la canción es de Código FN, otros grupos y solistas han interpretado la letra para redes sociales y plataformas musicales, uno de ellos es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, el joven fue grabado en una fiesta familiar mientras cantaba el corrido.

Desde ese momento Caz fue muy criticado, pues había quienes no estaban de acuerdo con que hiciera alusión a esos temas, mientras que otros si quedaron contentos con la interpretación del artista y le han preguntado en repetidos momentos cuándo sacará el video oficial.

Debido a estos cuestionamientos, Eduin Caz decidió aclarar todo a través de sus historias de Instagram. El famoso se tomó un momento para responder y saludar a sus seis millones de seguidores y así finalizar con el tema.

El músico empezó diciendo que “El ratón” es una pieza de sus amigos de Código FN, “No es una nación que yo cante”, dice exitoso personaje.

Después explica que fue durante la fiesta de cumpleaños de su mamá que algunos de sus primos ya amigos le hicieron la petición de la canción y el decidió complacer, pero ni siquiera se sabía la letra por eso aparece leyendo desde el celular.

“Todo el mundo la grabó, ya después uno que otro se quiso enganchar con la canción, pero esa canción es de mis amigos de Código FN, no va salir con Grupo Firme, no es de Grupo Firme, no está en las plataformas de Grupo Firme, así que ánimo y todo el éxito para mis amigos de Código”, reiteró el cantante quien está próximo a empezar su agenda de trabajo.

