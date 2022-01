Preciosa: Rita Ora voló la red con su hermosura

Rita Ora se ve increíble arriba y también debajo de los escenarios y eso muestra en sus publicaciones en las redes sociales. El lugar elegido de sus vacaciones que es el escenario que la tiene hermosa en su última publicación de Instagram es Sydney, donde preparó su cuerpo y el bronceado para el 2022.

Rita deslumbro mostrando su tono bronceado. La compositora británica con ascendencia kosovar, creadora de éxitos como Carry On y Body on Me, dejó que sus mechones rubios cayeran sueltos sobre sus hombros para las fotos.

Rita Ora acostada. Fuente: Instagram Rita Ora.

Rita Ora, cantante de 31 años, mostró su asombrosa figura vistiendo una candente bikini de rayas blancas y negras haciendo alusión al pelaje de una cebra, mientras se relajaba en su jardín que le da paz y armonía las fotografías. Además, no estuvo sola ya que viajo junto a su pareja, el director de Thor, Taika Waititi.

Mientras estuvo en Australia, Rita se entrenó con Jono Castano, un profesor de alto perfil cuyos clientes incluyen a Rebel Wilson y Pia Whitesell y además le dijo previamente a la revista Shape que le gusta mantenerse en forma haciendo circuitos de entrenamiento “Por lo general hago ejercicio durante una o dos horas, dependiendo de cuánto tiempo tengo. Hago tres circuitos y lo repito tres veces. Me concentro principalmente en mis muslos y mi trasero, así que hago muchas sentadillas y levantamiento de pesas”, explicó.

Rita Ora acostada. Fuente: Instagram Rita Ora.

El compilado de fotografías en el Instagram de Ora no lleva ni medio día en la web y ya arrasó en las redes y principales portales. La bella cantante tiene en sus manos una carpeta de seguidores que la aman y apoyaron en los comentarios haciéndola sentir diosa.

