Conoce la verdadera relación íntima entre Camilo Sesto y Ángela Carrasco

En los años 80 un dueto artístico arrasaba con la industria de la música. Camilo Sesto y Ángela Carrasco llenaban de gozo a sus oyentes con temas como "Callados" y "Corazones de fuego". Sin embargo, la especulación acompañó a la dupla en el éxito, pues se llegó a pensar que entre ambos cantante podría haber más que una amistas.

Los cantantes se conocieron en un set de televisión durante los años 60. Ángela Altagracia Carrasco Rodríguez había nacido el 23 de enero de 1951, mientras que Camilo Sesto llegó al mundo el 16 de septiembre de 1946. "Conocí a Camilo, pues, en un programa de TV que se llamaba ‘Señoras y señores’, al que fue invitado, pero casi no hablábamos. Luego me elegiría para ser Magdalena en esa producción tan maravillosa”, comentó la actriz a algunos medios refiriéndose a la puesta en escena "Jesucristo Superstar".

Desde aquel entonces se gestó entre ambos cantantes una increíble amistas. Carrasco recordó que desde un principio Camilo Sesto la apoyó incondicionalmente, incluso aquella ocasión que el público la abucheó al presentarla. "Si no la quieren a ella, no me quieren a mí", dijo el cantante al publico.

Entre los cantantes hubo contantes colaboraciones. El éxito más grande que tuvieron fue "Callados", una canción cuya letra fue escrita por Camilo Sesto y se dio a conocer en el álbum "Amigo mío, cuentas conmigo", de Ángela Carrasco en 1978. De hecho una de las presentaciones más icónicas de la canción tuvo lugar en el Festival Viña del Mar en Chile.

Este 23 de enero, Ángela Carrasco cumple 71 años de edad. Sin embargo, el cantante Camilo Blanes Cortés falleció hace tres años, un 8 de septiembre de 2019, dejando una gran herida en una de sus más queridas amigas.

SEGUIR LEYENDO:

Camilo Sesto: El día que rompió en LLANTO en el escenario por esta fuerte razón | VIDEO