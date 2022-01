Santa Fe Klan se parece a este temido personaje de Disney; esto es lo que opina el joven rapero | VIDEO

En los últimos meses uno de los jóvenes que se ha convertido en el favorito del público es Ángel Jair Quezada Jasso, conocido mayormente por su nombre artístico Santa Fe Klan.

El artista ha sumado gente a sus redes sociales, reproducciones en sus canciones y fans a su carrera, ahora el guanajuatense está en la mira de muchas personas, que incluso hacen lo que sea por asistir a sus conciertos.

Aunque tiene un estilo único en sus letras y mezclas de géneros, ya hay quienes le encuentran parecido a otros personajes famosos, tal y como sucedió en una entrevista cuya grabación está en redes sociales.

En la plática cuestionan a Santa Fe Klan y le dicen que si le han mencionado con anterioridad que se parece a Sid, un personaje de Toy Story que es famosos por no querer a los juguetes y ser uno de los “villanos” de la historia.

“Si me han dicho que me parezco al morro, y luego de pilón, neta yo ya después como que me pongo a pensar y digo ‘ha si es cierto, yo golpeaba a mis juguetes”, declaró el rapero de 22 años de edad.

La comparación. Especial

Santa Fe Klan en Guanajuato

Recientemente el músico se presentó en la Feria de León, ahí se juntaron miles de personas que deseaban cantar las exitosas rimas del famoso, por lo que se armó un relajo que ocasionó que no se respetaran las medidas de salud y prevención para el Covid 19.

Los organizadores serán sancionados según la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, pues el aforo permitido solo era del 50 por ciento que correspondía a 12 mil personas, pero llegaron más fans de los que se habían tomado en cuenta

