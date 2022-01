Laura Zapata ATACA a Thalía, no le mandó regalo a su abuelita en su cumpleaños

Vaya escándalo se armó en el mundo del espectáculo después de que la famosa villana de telenovelas, Laura Zapata mandara un fuerte mensaje a Thalía, algo que desató un sin fin de especulaciones sobre presuntos problemas entre ellos.

Todo comenzó en pleno festejo de cumpleaños número 104 de Eva Mange, abuelita de ambas, pues la reconocida actriz aseguró que la cantante no envió flores ni pastel para festejar a su familiar.

Laura Zapata celebra cumpleaños de su abuelita

Por medio de su cuenta en Instagram, la exparticipante de MasterChef Celebrity México compartió una fotografía en la que demostró ante sus millones de seguidores que le tenía una gran sorpresa a su abuelita.

En la imagen vemos que "La Villana de Telenovelas" compró un espectacular arreglo para celebrar los 104 años de su abuelita. La decoración consistía en varios globos, un hermoso pastel y una corona de Reina.

La famosa villana generó polémica. Foto: Instagram

Minutos más tarde, Laura Zapata demostró la manera en la que sorprendió a su abuelita, quien se encontraba en cama mientras le cantaba las mañanitas y le daba sus regalos.

Laura Zapata se lanza contra Thalía

Ese mismo día, Thalía sorprendió a todos sus seguidores al subir un video en el que le cantaba las mañanitas a su abuelita. El video alcanzó millones de reproducciones en las distintas aplicaciones digitales.

Sin embargo, Laura Zapata aseguró que la cantante de "No me acuerdo" y "Desde esa noche" no se tomó unos minutos para enviar flores y pastel a la festejada; sin embargo, agradeció el gran detalla que tuvo con su abuelita.

“No ha mandado pastel ni flores", contó frente a los medios de comunicación.

Como era de esperarse, el comentario lo hizo en tono de broma pues aseguró que Thalía tuvo un gran detalle al llamar a su abuelita para cantarle las mañanitas y sorprender a su abuelita.

