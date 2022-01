Daniela Rodrice llora al revelar que sufrió depresión: 'No sabía que existía una versión feliz de mí' | VIDEO

Daniela Rodrice la influencer mexicana que se viralizó por su carisma y sus icónicas frases como "chica yo quisiese, pero no pudiese", reveló en el programa Pinky Promise que volverse famosa no fue un proceso fácil, en especial porque tuvo que lidiar con su ansiedad y depresión.

La tiktoker originaria de Mazatlán, Sinaloa, expuso que ella se hizo creadora de contenidos para no caer en el pozo de la depresión, pues le ayudaba a sentirse útil. Añadió que cuando comenzó a recibir mensajes de niñas que se identificaban con ella se aferró a su proyecto, pues se veía reflejada en esas niñas que se refugiaban en los YouTubers.

La presión por la responsabilidad que conlleva el tener muchos seguidores, hizo que la ansiedad y depresión de Daniela Rodrice empeorara, al punto que tuvo que ir con un especialista para evitar una desgracia, pues su novio aseguraba que estaba a punto de quitarse la vida.

Además confesó que lo que la motivó a medicarse para mejorar su salud mental, fue la propia comunidad que generó en redes sociales y relató que durante una visita con el psiquiatra una seguidora se le acercó en un mar de lágrimas a darle un presente, ante lo cual ella se dio cuenta que debía luchar tal y cómo les pedía a sus fans que lo hicieran.

Sin embargo, Daniela Rodrice confesó que cuando vio sus pastillas para la ansiedad sintió que había perdido la batalla y que ya no podría ser ella.

"Yo veía las pastillas y dije 'ya no pude yo pues, necesito que alguien me ayude porque sino me voy a matar y esta gente se va a quedar sin mí'; o sea, yo sé que si me muero mañana, la gente lo va a olvidar, pero yo siento mucha responsabilidad por mi gente, la verdad yo los quiero muchísimo, ellos me salvaron la vida y gracias a ellos yo me mediqué y demás... y ya soy feliz, ¡ya por fin logré ser feliz!", confesó Daniela Rodrice entre lágrimas.