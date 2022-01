Exatlón México: Mariana Kahlil revela cómo logró superar el terrible accidente que le quemó todo el cuerpo

Nuestra vida pueda cambiar en segundos y los accidentes se encuentran a la orden del día; sin embargo, dicen por ahí que no importa cuántas veces caigas, sino las oportunidades que encuentras cuando te levantas.

Un ejemplo de ello es Mariana Khalil, atleta de Exatlón México, integrante del bando de Conquistadores con el color azul. Y es que a los 6 años la deportista mexicana tuvo un accidente que le dio un giro de 180 grados a su vida y a la de su familia.

A continuación te mostraremos una historia llena de resistencia, lucha y superación, pues Mariana tuvo que pelear contra prejuicios de la sociedad y su amor propio.

La historia de Mariana

De acuerdo con un video publicado en las cuentas oficiales del programa, cuando Mariana llegó a la competencia fue recibida con mucho amor, respeto y admiración de parte de sus compañeros de Conquistadores, pero hubo un momento en el que ella se sinceró y decidió compartir lo que le sucedió.

Cabe señalar que, además de ser atleta de crossfit, también es abogada y una activista a favor de los derechos de las mujeres. En entrevistas ha comentado que, hace 20 años, ella, su hermana Luisa y madre salieron accidentadas.

Mariana comenta que cuando tenía 6 años hubo una fuga de gas en su domicilio. Había una tubería que literal estaba puesta a nada, por lo que la dejaron abierta toda la noche y, al momento de entrar aire para que se oreara el sitio, el gas acumulado explotó.

"No fue un incendio, fue una explosión", comentó. De igual forma, señaló que las primeras operaciones que recibieron ella, su hermana y su madre fue para salvar su vida, es decir, restaurar la piel quemada, músculos y reparar heridas internas, y posteriormente se trata la movilidad.

Mariana comenta que "la ventaja" de que esto ocurriera a temprana edad fue que realmente no repercutió en su personalidad, pues en casa la enseñaron a no bajar nunca la cara y a no avergonzarse.

A mi el deporte me ayudó mucho porque, aunque me dolía siempre bailar y hacer gimnasia, en los procesos entre operaciones que era cuando podía hacerlo, fue lo que me dio la movilidad que tengo ahora

