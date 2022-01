El Chavo del 8: el motivo por el que Chespirito despidió a Quico

Quico fue uno de los personajes más importantes de El Chavo del 8, por lo que su partida fue un momento importante para el programa de televisión. Lo que pocos recuerdan fue el triste momento en el que tuvo que despedirse de sus compañeros, así como de uno de los proyectos más exitosos de la TV mexicana.

El programa creado por Roberto Gómez Bolaños encontró en Carlos Villagrán a uno de los personajes más importantes de la vecindad, pero los problemas fuera de cuadro hicieron que el actor decidiera despedirse de “El Chavo del 8”. Ahora vamos a recordar ese triste día para el interprete de Quico le dijo adiós al proyecto de Chespirito.

Durante una entrevista en 2019, Villagrán recordó ese triste momento, mismo que estuvo enmarcado por los problemas entre Roberto y Carlos en la recta final del programa. Al final del día decidió alejarse de la televisora e intentar seguir su carrera actoral en Venezuela.

La despedida

Durante la entrevista para “La Peña de Morfi”, contó que se dio cuenta que Chespirito ya no lo quería en el proyecto, por lo que lo obligó a salir. Inclusive confirmó que salió por la puerta de atrás con un “pretexto” monetario. Dicho día llegó en el año 1978 después de terminar una gira por Chile.

“Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’, a lo que me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”, indicó el actor.

Tras su salida emigró a Venezuela para crear su propio programa “Federrico”, mismo que no tuvo el mismo impacto, por lo que solo tuvo 29 episodios y se transmitió entre 1982 y 1983. En dicha serie de TV también aparecería Don Ramón, ya que saldría de la vecindad semanas después de la partida de Quico.

Te puede interesar: El Chavo del 8: Esta es la millonaria FORTUNA que acumularon los PROTAGONISTAS