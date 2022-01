Ángela Aguilar hace fuerte revelación y confiesa qué es falso en ella: FOTO

Desde temprana edad, Ángela Aguilar ha generado controversias con diversos rumores que circulan acerca de su vida personal como profesional, pues desde los cinco años de edad está inmersa en el mundo de la música, y desde entonces toda su vida se ha preparado para transmitir historias a través de su voz.

Aguilar es nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes la impulsaron a iniciar su carrera musical, al igual que su padre Pepe; la joven ha logrado generar gran éxito por su talento pero también por su carisma hacia los demás.

La trayectoria artística de Ángela Aguilar

En 2012 lanzó su primer álbum junto a su hermano Leonardo, el cual lleva el título de “Nueva Tradición”; este EP fue producido por Manuel Cazares, teniendo el sonido de un mariachi como principal, el cual tuvo gran éxito en diversas partes del país, incluso países como Estados Unidos.

Ángela Aguilar tiene 18 años. Foto: Especial

Cabe destacar que Ángela ha cosechado muchos éxitos a pesar de su corta edad, pues con tan solo 17 años, la menor de esta dinastía puso el nombre de su familia en alto cuando fue nominada para los Grammy Latinos por Mejor Artista Nuevo y Mejor álbum de Ranchero/Mariachi por su álbum "Primero Soy Mexicana".

Vale la pena recordar que la famosa cantante consiguió un destacado reconocimiento después de interpretar "La Llorona" en la 19.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latino en 2018.

Ángela Aguilar revela que esto es falso en ella

Se sabe que Ángela es una de las adolescentes más exitosas en la actualidad dentro del gremio de la música, y se sabe que desde sus primeros años de vida está involucrada en el gremio artístico, es por eso que desde pequeña acumula cientos de miles de seguidores, con quienes interactúa por medio de redes sociales.

Recientemente, la famosa hija menor de Pepe Aguilar ha confesado algo que nunca antes había mencionado públicamente, esto de acuerdo a las propias declaraciones de la cantante.

Fue durante una dinámica que la menor de la Dinastía Aguilar realizó a través de Instagram en donde acumula más de siete millones de seguidores, que reveló que algo en ella, de manera física, no es real.

La también intérprete de "Llorona" y "Dime cómo quieres" ha probado con muchos estilos en su cabello, pues a través de sus redes sociales se he dejado ver con el pelo de colores, como rosa, azul y verde, y también siendo rubia, pero siempre conservando su pequeña melena.

Sin embargo, recientemente reveló que su cabello es falso, pues utiliza extensiones para ahora mantener un look con cabello hasta la cintura, siendo este el máximo largo en la melena de "La princesa de la música mexicana", quien no tiene problemas en revelar que su cabello no es natural.

