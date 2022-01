"Yo comparto lo que me nace": Danna Paola envía fuerte mensaje a sus fans

Danna Paola es una de las cantantes más queridas del espectáculo que se mantiene en contacto con sus fans a través de las redes sociales, sin embargo, esta vez optó por enviar un fuerte mensaje sobre el uso de éstas y la presión que algunas personas pueden llegar a sentir por compartir su vida diaria.

La cantante de 26 años se ausentó de las redes sociales por un corto tiempo, pero los fans lo notaron de inmediato y comenzaron a cuestionarse si todo estaba bien con la protagonista de "Atrévete a soñar". Ante esto, ella decidió enviar un fuerte mensaje reflexionando sobre el uso de estas plataformas para conectar con quienes la rodean.

Te puede interesar: Danna Paola: Así está compuesta la familia de la afamada actriz y cantante

Danna Paola envía fuerte mensaje a sus fans. Foto: Instagram @dannapaola

"Yo comparto lo que me nace; mi música, proyectos y lo que tengo que compartir, sólo que dejé de preocuparme por presionar a mi persona por hacerlo y sentirme mal por no hacerlo. Eso no cambia cuánto me importa conectar con ustedes", escribió en Twitter y añadió que compartir lo que la hace feliz es lo más importante y por el momento atraviesa por un proceso creativo que podría llevarla a un nuevo lanzamiento.

La también actriz dejó ver que podría estar preparando un nuevo proyecto musical, pues detalló que la espera y su ausencia en redes sociales "valdrá la pena". Además, hizo un llamado a sus seguidores a que no se dejen presionar y compartan lo que aman en sus redes sociales.

Reflexión de Danna Paola

La intérprete de “Oye Pablo” compartió algunos videos a través de sus historias en Instagram, en donde recalcó lo que publicó en Twitter reflexionando sobre la presencia de la gente en redes sociales.

“He estado analizando la vida últimamente y he dejado de pelearme mucho con este mundo de internet, qué tan adicto se ha vuelto el ser humano en compartir su día a día, no por ser figura pública, realmente todo el mundo”, dijo la cantante.

Te puede interesar: Danna Paola y Belinda podrían compartir un mismo escenario y trabajar en un proyecto juntas: esto es lo que se sabe

“¿No se dan cuenta que nos hemos vuelto adictos a compartir tu vida sin que nadie te lo pida? No es hate, es una reflexión de que a veces yo me he sentido mal por no postear. Se ha vuelto casi casi una obligación compartir lo que haces”, añadió.

Mensaje de Danna Paola. Foto: Instagram @dannapaola

La cantante se suma al alista de celebridades que han reflexionado sobre el tema, como Juanes que hace algunas semanas causó controversia tras revelar que odia las redes sociales.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. O sea, no es que yo odie las redes sociales porque yo a la gente no la odio. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer”, dijo Juanes.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola: Consigue el tono perfecto de cabello para lucir como la cantante

¿Danna Paola se casa este 2022? Mhoni Vidente revela la fecha de su boda

Danna Paola y Eiza González DESTRONARON a Belinda como embajadora de marcas de LUJO