Este CANTANTE de CORRIDOS escapó de la muerte; así fue la vez que le dieron más de 18 balazos

Fue en el año 2015 que la carrera de Javier Rosas, cantante de regional mexicano tomó un camino diferente, pues después de gozar del éxito de varias canciones, entre ellas el corrido de “La China”, sufrió un atentado armado del cual por poco no sobrevive para contarlo.

Javier Rosas se encontraba en Culiacán, Sinaloa el 22 de marzo del 2015 que fue el día del atentado, en esa ciudad una noche anterior llevó a cabo un concierto ante miles de personas.

El artista platicó en un el canal de Ernesto Barajas que después de salir del hotel para trasladarse a otra ciudad fue cuando se percató que las cosas no estaban bien y que eran víctimas de un ataque.

“Salí del evento como a las dos de la mañana, me fui a dormir, salimos al otro día escasos minutos después de las nueve de la mañana con rumbo a Sonora íbamos a subir la Sierra para trabajar en un evento todavía el domingo”, explica.

Después mencionó que solo avanzaron una cuadra, cuando sintió las balas en su camioneta. “Yo pensé que era una confusión porque era una camioneta rentada con placas de Guadalajara (…) Después supimos que eran 22 perforaciones, dicen que había 16, 17, 18”, contó.

Otra de las cosas que Javier Rosas declaró es que no piensa que fueron las letras de los corridos que interpreta, muchos de ellos con historias delictivas los causantes de que lo quisieras asesinar.

“Se especuló mucho, no fue por la música, han pasado años y estoy seguro que no tuvo nada que ver la música, se especuló mucho que el tema de ‘La China’ no se podía tocar”, aseveró.

Después de varios años, con mucho esfuerzo, suerte y horas de rehabilitación regresó a los escenarios en México y Estados Unidos en donde su público lo estaba esperando pues quería ver con sus propios ojos el retorno de un artista.

Datos de Javier Rosas

Es originario de Culiacán, Sinaloa

Sus canciones más populares son: “La China”, “Reto a la muerte”, “El próximo” y “La escuela nunca me gustó”.

En el ataque murieron dos personas: Iván Almaral Velarde y

Alonso Antonio Lizárraga Hermosillo



Seguir leyendo

El joven cantante grupero que tras ser atacado a balazos decidió dejar de cantar narcocorridos

El TOP de los 10 gruperos más GUAPOS del regional mexicano