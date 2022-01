Ángela Aguilar presume LUJOSA bolsa Versace de más de 44 mil pesos

Una de las famosas mexicanas que más está rodeada de lujos y artículos de marcas exclusivas es Ángela Aguilar, quien además de ser una amante de la moda, es la fan número uno de marcas como Dior y Versace, prueba de ello es que en más de una ocasión ha aparecido publicamente con algún accesorio de estas casas de moda.

Pues como te hemos adelantado en varias ocasiones, la cantante tiene una mansión de encanto, caballos y viajes que forman parte de sus gustos personales; sin embargo, la moda y la belleza no pueden quedar fuera. Es por ello que no sorprende verla con accesorios que le den ese toque chic a sus looks, como uno de los bolsos que presumió este fin de semana.

Y es que a través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió su belleza juvenil, pero entre los accesorios que lució era imposible pasar por alto que tiene una preciosa bolsa de Versace que se convirtió en toda una tendencia entre las celebridades como Dua Lipa.

Sin embargo, lo que más sorpresa despierta entre sus fieles fanáticos de la cantante es que la exclusiva bolsa de la casa de moda italiana tiene un precio que supera los 44 mil pesos mexicanos, ¿por qué? Aquí te contamos todos los detalles.

La cantante presumió su lujosa bolsa. (Fotos: Captura de pantalla)

Ángela Aguilar revela el secreto de su envidiable figura, ¿no hace ejercicio?

Mini, lila y con cadena, así es la bolsa Versace de Ángela Aguilar

Fue por medio de sus historias de Instagram donde la hija de Pepe Aguilar dejó ver su costosa bolsa, aunque eso sí, no fue el accesorio precisamente lo que mostró, sino todo su look. Claro que al ser de un color tan llamativo como el lila, que hizo contraste con su blusa negra, la pieza no podía pasar desapercibida.

La pieza clave y por la que causó sensación este diseño de bolso de mano pequeño es que está adornado con una placa Medusa, conocida entre los amantes de la moda y de Versace porque era la decoración de las puertas de la primera sede de la firma en Milán. Además tiene una asa en la parte superior y dos correas para ajustar.

La primera correa es de piel para ajustar en el hombro y la segunda, la más recordada, es de cadena; su cierre es de un botón magnético y tiene un bolsillo en el interior. Además, se encuentra en ocho colores como el verde o el rosado, pero el que lleva Ángela Aguilar es lila.

En el sitio web de la casa de moda italiana este pequeño bolso cuesta 44 mil 600 pesos.

(Fotos: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO

Conoce quiénes son los poetas favoritos de Ángela Aguilar

Niña celebra su cumpleaños con temática de Ángela Aguilar y se hace viral | VIDEO

Ángela Aguilar: Los jeans perfectos para presumir mini cintura y estilizar el cuerpo