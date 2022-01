Pepe Aguilar asegura que se parece a un personaje de Marvel; OJO, no es un héroe

Pepe Aguilar resalta entre su familia como entre su familia como un hombre temperamental, decidido y que tiende a buscar la excelencia en todo lo que hace, lo que pocos saben es que tiene un gusto particular por las producciones de Marvel Studios.

Este fue uno de los motivos por los cuales el cantante acudió junto con sus hijos al parque de diversiones de Disney. Durante su trayecto, el intérprete de "Por Mujeres como tú" no perdió la oportunidad de visitar las atracciones que tenían que ver con esta franquicia de superhéroes.

Durante una parte de este trayecto que fue grabada en video para mostrarla en su cuenta de YouTube, Pepe fue interrogado sobre cuál de todos los Avengers era su favorito. El cantante respondió que Loki era su predilecto.

"Me gusta su serie, así que si no la han visto en Disney Plus, se las recomiendo", dijo.