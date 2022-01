La cruda historia detrás de “Polly”, la canción de Nirvana que cimbró a Kurt Cobain | VIDEO

La banda icónica de la mejor época del grunge en los años 90, Nirvana, creó una de las mejores canciones de su repertorio basado en una cruel historia que marcó no sólo a la banda, sino a toda una generación, que sin pensar en el significado la hicieron llegar a la cima de las listas de la radio de aquella época.

Nos referimos al éxito escrito por el extinto líder de la banda, Kurt Cobain, denominada ‘Polly’, basada en una nota periodística que Kurt leyó en 1987; dicha historia cuenta la terrible odisea que vivió una joven de 14 años que fue secuestrada, violada y torturada por un desequilibrado sujeto cuando la joven regresaba de un concierto de punk rock en el Tacome Dome de Washington en el mes de junio de 1987.

El culpable fue un hombre de 47 años de edad de nombre Gerald Friend, quien mañosamente engañó a la chica para que aceptara subir al taxi de su propiedad, bajo la promesa de que la llevaría a su casa.

La menor aceptó, sin embargo, a medio camino, el sujeto se desvió sin decir absolutamente nada y fue ahí cuando abusó y lastimó a la joven que sufrió de forma inenarrable, sin embargo, a pesar de estar herida y sobajada, la chica pudo escapar y el agresor fue detenido.

Polémica en puerta

Este hecho causó un gran impacto en Cobain, quien se aprestó a escribir la letra de ‘Polly’, sencillo del álbum Nevermind de 1991 (quizá el disco más vendido y aclamado de la banda), dicha canción apareció como sexto sencillo, por detrás de ‘Smells Like Teen Spirits”, ‘Come As You Are’, ‘In Bloom’, ‘Breed’ y ‘Lithium’.

El tema fue muy polémico ya que la letra habla desde el punto de vista del asesino, lo que generó serias controversias por parte de la prensa y de algunos críticos especializados de música, dando a entender que el líder de la banda, estaba a favor de las agresiones del sujeto, sin embargo, no fue así.

Por desgracia, la polémica sobre ‘Polly’ no terminó ahí, tiempo después de su salida a la luz pública, dos asaltantes fueron capturados mientras abusaban de una menor de edad con los acordes de ‘Polly’ como telón de fondo.

Ese día Kurt Cobain manifestó que tenía problemas para entender que entre su público existiera gente ‘basura’ y los calificó como ‘plancton’ y ‘huevos podridos’.

