Adamari López dio positivo a COVID-19: este es su estado de salud

La conductora Adamari López, quien reside en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos, confirmó la noche de este viernes que dio positivo a una prueba de Covid-19, esto luego de que tuviera algunos días de sentirse agripada, y que dejará sus actividades laborales en el programa matutino que conduce para Telemundo por su estado de salud.

Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, al 14 de enero, se registraron 819 mil 952 casos nuevos de enfermos de Covid-19 y 2 mil 289 fallecidos, según lo detallado por las autoridades sanitarias. Mientras que se acumula un total de 65 millones 807 mil 018 infectados por coronavirus y 870 mil 987 fallecidos.

La también actriz, que se diera a conocer en México con su participación en telenovelas, es una sobreviviente del cáncer de mamá, y a sus 50 años tomó la decisión de cambiar su estilo de vida para bajar más de 15 kilos de peso, lo que la ha convertido en una inspiración para muchas mujeres.

Adamari López, ¿cuál es su estado de salud?

Hoy Adamari debe enfrentar otro desafío, pues a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 6.9 millones de fans, la presentadora del programa matutino de Telemundo, "Hoy Día", informó que luego de realizarse una prueba por tener diversos síntomas, había dado positivo al virus.

La conductora confirmó que se encuentra bien-. Foto: Especial

"Hola mi gente linda, se que muchos se han preguntado por qué no estoy en el show desde hace unos días, me he sentido malita, pensaba que tenía un catarro, bastante mal, pero me he hecho la prueba de Covid y el resultado ha salido positivo", dijo Adamari en un video en el que se le puede ver con los ojos rojos.

López agregó que por el momento estará cuidándose, y aislada hasta que su resultado de la prueba Covid de negativo, además aclaró que está bien, pues no ha tenido complicaciones con la enfermedad.

Finalizó el video dando las gracias a sus seguidores, quienes siempre la apoyan y le mandan mucho amor. "Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad, espero poder contando con sus oraciones y buenos deseos, Les dejo un beso enorme y Dios los bendiga mucho", fueron las palabras con las que terminó el clip.

SIGUE LEYENDO:

Daniel Bisogno da positivo a Covid-19